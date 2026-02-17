Veja trajetória de Marcelo, participante eliminado no 5º paredão do BBB 26

Marcelo foi o quinto eliminado do Big Brother Brasil 26. O médico deixou o programa nesta terça-feira (17), após receber 68,56% na média de dos votos do público, enquanto Samira teve 16,25% dos votos e Solange Couto, 15,19%.

Potiguar, Marcelo foi escolhido pelo público para entrar no grupo Pipoca após passar pela Casa de Vidro do Nordeste.

Ele é natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e afirmou que a entrada no reality show mirava no objetivo de conquistar o prêmio para ajudar a família.

Na época da entrada no BBB 26, ele compartilhou que é formado em Medicina pela Universidade Cristã da Bolívia e deixou o Brasil com o intuito de conquistar a graduação.

Dentro do BBB 26

Logo no início do jogo, Marcelo ganhou destaque pelo jeito mais irreverente e divertido, chamando atenção do público por ter se conectado com a ex-BBB Ana Paula já no primeiro dia de programa.

A relação, no entanto, desandou no decorrer do confinamento. Marcelo chegou a compartilhar com os brothers que teria se sentido usado pela veterana apenas para somar votos em paredões.

Já nesta terça-feira (17), em conversa com Breno, ele relatou o desapontamento. "Por isso fiquei decepcionado com Ana Paula poque achei que fosse natural. Eu tive uma relação boa com ela", garantiu.

A reflexão foi bem diferente da de alguns dias atrás, quando ele revelou que poderia brigar com a sister a qualquer momento.

O brother achou ruim o fato de Ana Paula criticar quem queria uma convivência mais harmoniosa na casa do reality. "Vai chegar o momento. Não aguento mais ouvir ela falar de resort. Muda o disco. Toda hora, todo minuto", pontuou.