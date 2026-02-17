Veja trajetória de Marcelo, participante eliminado no 5º paredão do BBB 26
Médico entrou no reality como Pipoca, mas saiu com 68,56% de votos do público.
Marcelo foi o quinto eliminado do Big Brother Brasil 26. O médico deixou o programa nesta terça-feira (17), após receber 68,56% na média de dos votos do público, enquanto Samira teve 16,25% dos votos e Solange Couto, 15,19%.
Potiguar, Marcelo foi escolhido pelo público para entrar no grupo Pipoca após passar pela Casa de Vidro do Nordeste.
Ele é natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e afirmou que a entrada no reality show mirava no objetivo de conquistar o prêmio para ajudar a família.
Na época da entrada no BBB 26, ele compartilhou que é formado em Medicina pela Universidade Cristã da Bolívia e deixou o Brasil com o intuito de conquistar a graduação.
Dentro do BBB 26
Logo no início do jogo, Marcelo ganhou destaque pelo jeito mais irreverente e divertido, chamando atenção do público por ter se conectado com a ex-BBB Ana Paula já no primeiro dia de programa.
A relação, no entanto, desandou no decorrer do confinamento. Marcelo chegou a compartilhar com os brothers que teria se sentido usado pela veterana apenas para somar votos em paredões.
Já nesta terça-feira (17), em conversa com Breno, ele relatou o desapontamento. "Por isso fiquei decepcionado com Ana Paula poque achei que fosse natural. Eu tive uma relação boa com ela", garantiu.
A reflexão foi bem diferente da de alguns dias atrás, quando ele revelou que poderia brigar com a sister a qualquer momento.
O brother achou ruim o fato de Ana Paula criticar quem queria uma convivência mais harmoniosa na casa do reality. "Vai chegar o momento. Não aguento mais ouvir ela falar de resort. Muda o disco. Toda hora, todo minuto", pontuou.