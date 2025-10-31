Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Foto de William Bonner no Jornal Nacional

Zoeira

William Bonner deixa Jornal Nacional após 29 anos, e César Tralli assume bancada

O jornalista passará a apresentar o Globo Repórter

Matheus Facundo 01 de Setembro de 2025
foto dos apresentadores do 'É de Casa' Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete

Zoeira

Que horário começa o programa 'É de Casa' neste sábado (28)?

O programa começa a partir das 8h30 na TV Globo e no Globoplay

Redação 28 de Junho de 2025
Odete Roitman e Leonardo

Zoeira

‘Vale Tudo’: Rosto de filho de Odete Roitman é revelado; saiba quem é o ator

No remake, o personagem sobreviveu e vai revelar um lado ainda mais sombrio de Odete

Redação 18 de Junho de 2025
A imagem é uma montagem com com foto de Thommy Schiavo junto de seu pai, sorridente, e uma foto dele fazendo fazendo churrasco.

Zoeira

Pai de Thommy Schiavo comenta trabalho do filho em 'Guerreiros do Sol' e relata luto

Ator morreu aos 39 anos, após cair de um prédio de dois andares em Cuiabá. Série estreia nesta quarta-feira (11)

Redação 11 de Junho de 2025
A imagem mostra duas fotos de Guilherme Magon, interprete de Leonardo, ao lado de Débora Bloch que interpreta sua mãe, Odete Roitman na trama de Vale tudo: à esquerda, em uma cena dramática; à direita, em um momento descontraído nos bastidores, sorrindo juntos.

Zoeira

Quem é Guilherme Magon, ator que interpreta filho escondido de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

O personagem morria em um acidente na primeira versão; No remake, ele sobreviveu com sequelas

Redação 07 de Junho de 2025
Ana Maria Braga, Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto

Zoeira

Chef de Alto Nível: conheça o novo reality da Globo com apresentação de Ana Maria Braga

O reality contará com 24 participantes iniciais. Eles são divididos em três categorias: profissionais, de internet e amadores

Bergson Araujo Costa e Matheus Facundo 26 de Maio de 2025
Imagem de uma cena da novela Guerreiros do Sol. Feira em Ponte Nova, em cena Josué (Thomás Aquino) e Rosa (Isadora Cruz).

Zoeira

Viva vai acabar? Globo muda o nome do canal por assinatura para 'Globoplay Novelas'

A mudança acontece no dia 9 de junho e o novo canal reunirá grandes sucessos do acervo da Globo, tramas internacionais e produções Originais Globoplay inéditas

Redação 07 de Maio de 2025
Maju Couttinho e Polianna Abritta

Zoeira

Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (20/04)?

Programa do domingo de Páscoa e véspera de Tiradentes começa depois do "Domingão com Huck"

Redação 20 de Abril de 2025