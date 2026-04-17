Tadeu vai apresentar o BBB 26 hoje? Globo toma decisão após morte de Oscar Schmidt

O jornalista Tadeu Schmidt irá apresentar o Big Brother Brasil 26 na noite desta sexta-feira (17), confirmou a TV Globo em nota enviada ao Diário do Nordeste.

A emissora informou que o programa de hoje contará com uma homenagem ao irmão do apresentador, Oscar Schmidt, que morreu nesta tarde após apresentar um mal-estar.

"Tadeu Schmidt apresenta o programa desta sexta-feira (17). O apresentador abre o programa de hoje com uma homenagem ao irmão, Oscar Schmidt", diz a nota.

Apresentador deve estar na final do BBB 26 na terça (21)

Apesar das especulações sobre possíveis nomes que poderiam substituir Tadeu durante a licença por luto, conhecida como "licença-nojo", o apresentador segue no comando da atração, com final marcada para esta terça-feira (21).

Nas redes sociais, Tadeu fez uma homenagem emocionante ao irmão. "Meu maior ídolo! Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz", escreveu o jornalista.

Morte de Oscar Schmidt

O ídolo do esporte brasileiro Oscar Schmidt faleceu aos 68 anos na tarde desta sexta, após passar mal. Oscar chegou a ser internado em um hospital de São Paulo, mas não resistiu.

"Pedimos, neste momento, respeito e sensibilidade, preservando a privacidade da família e o espaço necessário para que tudo seja devidamente acompanhado. Agradecemos a compreensão de todos", disse a família Schmidt em nota.

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A lenda do basquete brasileiro enfrentou dois tumores no cérebro entre os anos de 2013 e 2022. No mesmo ano, ele anunciou ter recebido alta da quimioterapia. Em 2014, ele também chegou a ser internado com uma arritmia.

Recentemente, Oscar foi homenageado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) no Hall da Fama. Ele não esteve presente pois estava se recuperando de uma cirurgia.