Duas cidades do Ceará recebem fiscalização de saneamento até sexta (1º); veja quais

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) informou que irá realizar, entre esta segunda-feira (28) e a próxima sexta (1º), mais um ciclo de fiscalizações de saneamento sobre os serviços prestados pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). No total, dois municípios são alvo da vistoria: Pedra Branca e Nova Russas, no Interior do Estado.

As ações abrangem análises de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Em caso de irregularidade, será emitido um documento chamado “Termo de Notificação”, que determina um prazo para resolução do problema. Caso o prazo não seja cumprido, a Cagece será multada.

Em Pedra Branca, apenas o sistema de abastecimento de água será vistoriado, enquanto em Nova Russas também serão conferidos os sistemas de esgotamento sanitário.

Neste mês de outubro, Sobral, na região Norte, recebeu a fiscalização entre os dias 14 e 18 de outubro.

Segundo a Arce, na questão hídrica, os fiscais conferem como estão as centrais de abastecimento, e também observam pontos relacionados à produção, tratamento, adução, reservação, distribuição, controle e a qualidade da água. A fiscalização é feita por meio de documentos e da análise de informações das áreas técnica e comercial da Cagece.

Já em relação ao saneamento, são verificadas as condições de coleta, tratamento, disposição final e características do esgoto tratado, com base nas leis, normas e regulamentos aplicáveis à prestação dos diferentes serviços.

A partir das análises, os técnicos elaboram um relatório e descrevem o que foi inspecionado, destacando pontos de melhoria, conforme as determinações das leis da área de saneamento básico.

Nos casos de irregularidade, a Cagece estará sujeita a multa se não cumprir o prazo estabelecido pela Arce para a correção do problema.

Água contaminada por urânio em Santa Quitéria

Após a contaminação da água de três poços com urânio, em Santa Quitéria, no Interior do Ceará, uma equipe técnica do Ministério da Saúde foi à cidade na última quarta-feira (23) para ajudar nas investigações do caso. Os agentes fazem parte do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (EpiSUS-Avançado).

A alta concentração natural de urânio no solo de Santa Quitéria é apontada pelo Governo do Ceará como motivo para o comprometimento da qualidade da água. O município, inclusive, foi escolhido para sediar uma usina de beneficiamento de urânio, ainda em processo de discussão e licenciamento.

Para não desabastecer a população de Trapiá, carros-pipa foram designados para levar água com frequência.

O comprometimento da qualidade do recurso natural se dá por causas naturais, pois o solo apresentou alta concentração do material. A ingestão de água contaminada pelo urânio poderia levar ao prejuízo de funções renais do corpo humano.

"As amostras passaram por avaliação do Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen), que posteriormente as encaminhou ao Instituto Evandro Chagas (IEC) para revisão", informou a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), em nota.