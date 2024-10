Água de Santa Quitéria tem urânio acima do permitido, e abastecimento passa a ser com carros-pipa

Testes encontraram uma concentração do metal radioativo urânio até sete vezes acima do permitido na água da cidade de Santa Quitéria, no Interior do Ceará, o que fez os pontos de coleta afetados serem interditados, de acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). O Governo estadual tem executado um Plano de Contingência na localidade desde o dia 28 de setembro.

O local onde foi encontrado esse excedente fica no distrito Trapiá, a cerca de 70 km da jazida de Itataia, criada para produzir fosfato e urânio no Ceará. A contaminação esteve presente em 14 das 15 amostras analisadas para verificar qualidade de água.

Segundo a portaria que prevê regras de potabilidade, a GM/MS nº 888/21, o valor máximo de urânio permitido na água 0,03mg/L.

Conforme a Sesa, não foram identificadas condições clínicas e epidemiológicas relacionadas ao metal, em moradores de Santa Quitéria.

Segundo a pasta, o comprometimento da qualidade do recurso natural se dá por causas naturais, pois o solo apresentou alta concentração do material.

A ingestão de água contaminada pelo urânio poderia levar ao prejuízo de funções renais do corpo humano. "As amostras passaram por avaliação do Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen), que posteriormente as encaminhou ao Instituto Evandro Chagas (IEC) para revisão", informou a pasta, em nota.

Veja também Ceará Menina de 4 anos aprende ‘forró das antigas’ e viaja pelo Ceará com o pai para dançar: ‘É natural’ Ceará Criança é atacada por porca no Ceará e passa por cirurgia para reconstrução de membro

Plano de Contingência

Atualmente, a Sesa executa um novo plano de amostragem em todo o município de Santa Quitéria para verificar atualizações da qualidade de água.

"Nesta primeira fase, é realizado o mapeamento, com cartografia, dos pontos em que será realizada a coleta. As novas amostras devem ser reunidas no início de novembro, com novo processo de análise conduzido por Lacen e IEC", diz nota.

Veja as medidas adotadas: