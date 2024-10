Menina de 4 anos aprende ‘forró das antigas’ e viaja pelo Ceará com o pai para dançar: ‘É natural’

Continuando a tradição da família, a pequena cearense Yzzi Emanuele, de 4 anos, tem ganhado atenção nas redes sociais por dançar “forró das antigas” junto com o pai, o professor de dança Bené Viana, de 36 anos. Ao som de bandas como Limão Com Mel e Forrozão Tropykalia, por exemplo, a criança chama atenção pela desenvoltura e pelos passos bem marcados, como uma dançarina que já tem experiência.

Junto ao pai e à mãe, que também é dançarina, a menina já se apresentou na sua cidade natal, Pentecoste, e também em Apuiarés, no Interior do Ceará, além de Fortaleza. Neste próximo fim de semana, a família desembarca em Paracuru, no litoral cearense, para dançar sucessos do forro. Confira vídeo das danças

Nas redes, o “gingado” da criança e a conexão com o pai viralizaram, e ganharam milhares de visualizações e até repost do cantor Batista Lima, que eternizou sua voz na banda Limão com Mel.

Segundo Bené, pai de Emanuele, o gosto pela dança começou quando ela tinha 2 anos, durante uma viagem com parentes.

‘Talento natural’

A condução na dança de forró é um fator importante para os movimentos parecerem naturais, e, segundo Bené, Emanuele entendeu bem esse princípio, e isso a torna diferente de outros dançarinos criança, treinadas para essa prática.

É natural dela, eu nunca dei aula e nem pretendo dar aula a ela, porque a dança tem muita informação, e se eu começar a ensinar, vou tirar o tempo dela de criança e eu não quero que ela perca esse tempo de brincar. Foi natural mesmo, porque quando criança não gosta, ela é muito verdadeira sobre isso, então não tem para onde correr Bené Viana Professor de forró

Inclusive, quem pediu para acompanhá-lo nas apresentações foi a própria criança: “Eu fiquei assustado no começo, porque uma criança de 4 anos fazer essas coisas que nem adulto com movimentos avançados faz... Ela sempre prestava atenção nas minhas aulas de dança na praça”.

Bené, além de viajar para se apresentar em eventos com a esposa, também dá aulas de dança em Pentecoste, e toca um projeto solidário de forró. Segundo ele, esses exercícios tiraram “muitas pessoas da depressão e da ansiedade”.

Conforme o professor de dança, tem sido uma experiência gratificante dançar com a própria filha, mas ele ressalta que só a leva para eventos que são em locais como praças, onde há um público mais familiar.