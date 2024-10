Estudante do sertão do CE está entre 5 brasileiros selecionados para evento ‘espacial’ nos EUA

Entrar em uma simulação de voo espacial, experimentar a baixa gravidade, construir um foguete. Tudo aos 16 anos de idade, na primeira viagem internacional. Assim será parte da experiência que a estudante cearense Myrian Rodrigues terá neste mês, após ter sido selecionada para participar do U.S. Space Camp, em Alabama, nos EUA.

A adolescente, que cursa o 2º ano do ensino médio na rede pública do Ceará, está entre os cinco alunos de todo o Brasil selecionados para participar do evento, que é voltado a estudos e atividades de ciências, tecnologia, engenharia e matemática (áreas cuja sigla em inglês é “STEM”).

Na bagagem, além do inglês e dos itens necessários à viagem, Myrian leva um repertório de participações em projetos nas escolas por onde passou e reconhecimentos em olimpíadas de matemática, ciências humanas e da natureza – currículo que contribuiu para ser uma das escolhidas para ir ao Space Camp.

Minhas expectativas estão muito grandes. Vai ser mais uma experiência que vai me ajudar a ser mais independente, ter mais maturidade, saber tomar decisões sozinha. Vai ser muito bom pra eu aprender a me desafiar mais também. Myrian Rodrigues Estudante da rede estadual

Estudante da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves, em Carnaubal, Myrian é nativa da cidade, que fica na região da Serra da Ibiapaba, na divisa entre Ceará e Piauí. O município tem menos de 17 mil habitantes, e fica a 327 km da capital.

As raízes simples, então, são regadas pela família e pela escola de forma determinante, como reconhece a adolescente. “Desde o ensino fundamental, sempre fui envolvida em projetos, então já fui pro ensino médio com essa facilidade de me comunicar e estar disponível”, pontua Myrian.

A jornada de tempo integral, aliás, está provisoriamente encurtada: a escola liberou a estudante do turno da tarde para que possa aprofundar os estudos de inglês e aproveitar ao máximo a experiência nos EUA.

Legenda: Myrian coleciona participações em olimpíadas científicas Foto: Arquivo pessoal

Para conseguir viajar, Myrian contou com o apoio financeiro e logístico da escola, da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) e da Junior Achievement (JA Ceará), organização social que apoia e fomenta o empreendedorismo entre jovens estudantes.

“Um dos critérios (para participar da seleção) era ter conhecimento básico de inglês e fazer parte de alguma eletiva da JA, na área STEM, que eu já tinha a bagagem das olimpíadas. E precisou fazer um vídeo em inglês sobre o porquê de eu merecer ser selecionada”, relembra a cearense.

As passagens, hospedagem e os custos da estadia no país norte americano ficam a cargo da Honeywell Leadership Challenge Academy, como explica a diretora executiva da JA Ceará, Ana Lúcia Teixeira.

“O edital da Honeywell foi lançado e poderiam participar alunos de algum programa JA, que é o caso da Myrian. Ela não tinha passaporte, visto, mas conseguimos (JA, Seduc e Casa Civil) articular. Ela merece muito, é uma menina super esforçada, inteligente e desenrolada”, descreve.

O Space Camp terá início no dia 26 deste mês e seguirá até 1º de novembro, e os estudantes de todo o mundo vão viajar junto a professores-monitores.

Na ida, Myrian leva o sonho provisório de seguir carreira “na área de programação de jogos e design gráfico” – mas sabe que, na volta, após experiências de viagens espaciais, visita a museus de astronomia e outras diversas atividades, a rota pode mudar.

“O que eu sei sobre o Space Camp é muito básico ainda, por isso me senti mais curiosa ainda de ir pra essa experiência. Meus planos são ir pra área de programação, mas talvez com isso eu abra mais minha visão sobre o mundo e as oportunidades”, reconhece.