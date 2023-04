Muro de supermercado desaba parcialmente após chuva em Fortaleza nesta quinta-feira (6)

O muro lateral de um supermercado localizado no bairro Messejana, em Fortaleza, desabou após a forte chuva na cidade no início da manhã desta quinta-feira (6). Segundo o Sistema Verdes Mares apurou com funcionários no local, o caso ocorreu por volta das 7h.

Ninguém ficou ferido. Um cordão de isolamento ao redor da parte desabada foi colocado por funcionários do estabelecimento. Um caminhão foi visto retirando entulhos da área.

O Assaí Atacadista confirmou a ocorrência na unidade e informou, em nota, que uma equipe técnica de engenheiros já está no local para realizar reparos, bem como planejar a reconstrução do muro.

Confira nota do supermercado na íntegra:

A Companhia confirma a ocorrência em sua unidade de Fortaleza Messejana, na manhã desta quinta-feira (6), quando o muro da lateral da loja desabou em decorrência das fortes chuvas na região. Adicionalmente, informa que não houve feridos e já acionou uma equipe técnica de engenheiros no local para retirar os escombros e também realizar a reconstrução do muro.