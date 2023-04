Missa de Lava-Pés na Quinta-Feira Santa: veja horários e onde é celebrada em Fortaleza em 2023 

Uma das tradições da Igreja Católica para esta Quinta-feira (6) Santa é a realização da Missa de Lava-Pés.

A celebração marca três acontecimentos importantes: a instituição da Eucaristia, a instituição do Sacerdórcio Ministerial e o mandamento do amor.

A missa inicia o Tríduo Pascal, ou seja, os três dias que antecedem a Páscoa. A cerimônia propõe comemorar a última ceia que Jesus ofereceu o seu corpo e o seu sangue no pão e no vinho.

Lava-pés

Na cerimônia, o lava-pés foi o gesto de serviço de Jesus ao seus Apóstolos. Os sucessores deveriam seguir fazendo a mesma coisa, tornando uma tradição na Igreja.

Depois, acontece a Transladação do Santíssimo Sacramento até um local devidamente preparado. Em seguida, são retiradas as toalhas do altar e as cruzes da igreja.

Confira a programação de missas da Quinta-Feira Santa em Fortaleza:

Catedral de Fortaleza: 8h – Missa dos Santos Óleos (presidida pelo arcebispo Dom José Antonio) 18h30 – Ceia do Senhor (presidida pelo arcebispo Dom José Antonio)

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Montese 19h – Ceia do Senhor

Paróquia Santa Luzia, Meireles 17h – Ceia do Senhor

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Messejana 19h – Ceia do Senhor

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Fátima 16h – Ceia do Senhor

Paróquia Nossa Senhora da Paz, Aldeota 18h – Ceia do Senhor

Paróquia Jesus, Maria, José, Antônio Bezerra 19h – Ceia do Senhor

Paróquia Nossa Senhora da Glória, Cidade dos Funcionários 18h30 – Ceia do Senhor

Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Centro 18h30 – Ceia do Senhor

Paróquia São João Eudes, Luciano Cavalcante 19h – Ceia do Senhor

Paróquia Cristo Rei, Aldeota 19h – Ceia do Senhor

Paróquia São Raimundo Nonato, Rodolfo Teófilo 19h – Ceia do Senhor

Paróquia São Vicente de Paulo, Dionísio Torres 19h – Ceia do Senhor

Paróquia São José, Lagoa Redonda 19h – Ceia do Senhor

Santuário Sagrado Coração de Jesus, Centro 17h – Ceia do Senhor