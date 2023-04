Feriado da Semana Santa tem estradas rompidas e interditadas no CE; veja orientações contra acidente

Muitos cearenses costumam viajar durante o feriado da Semana Santa para encontrar a família ou descansar. Neste ano, porém, é preciso atenção redobrada às rodovias estaduais destruídas ou danificadas pelas fortes chuvas que caíram em março.

A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) levantou, no último boletim, pelo menos oito trechos interditados, bloqueados parcialmente ou com recomendação de prudência aos motoristas para evitar acidentes de trânsito.

De forma geral, a orientação para os condutores nesses locais é reduzir a velocidade e manter a atenção ao passar, principalmente se voltar a chover forte. Também podem ser buscadas rotas alternativas.

Durante a quadra chuvosa, os 11 Distritos Operacionais da Superintendência têm apoiado municípios em situação de emergência e seguem no monitoramento e recuperação de rodovias cearenses.

Legenda: Recuperação da CE-240 em Miraíma, que rompeu após fortes chuvas na região Foto: Divulgação/SOP

Confira os trechos afetados:

LITORAL OESTE / VALE DO CURU

Na CE-240, em Miraíma (a 2km da sede no sentido Itapipoca), houve um trabalho preventivo contra o rompimento de barragens particulares da região. Ainda assim, o órgão recomenda atenção dos condutores, reduzindo a velocidade ao passar pelo local.

REGIÃO DE CRATEÚS

O trecho na Serra da Poranga da CE-265 está com bloqueio parcial após deslizamentos de barreira e vegetação em alguns pontos, além do excesso de lama. Equipes da SOP sinalizaram o local na manhã da terça (4) e trabalham na limpeza para liberação.

MACIÇO DE BATURITÉ

A CE-464, no trecho do distrito de Vazantes, em Aracoiaba, foi rompida após um extravasamento de barragem e está interditada nos dois sentidos. A equipe da SOP instalou sinalizações e deu início à recuperação na terça-feira (4).

SERRA DA IBIAPABA

Há risco de deslizamento de barreira na CE-311, de Viçosa do Ceará a Santa Terezinha. O trecho está liberado, mas a SOP recomenda que a população evite esse trajeto quando as chuvas estiverem intensas.

Noutro ponto próximo, no trecho da CE-321 de São Benedito à localidade de Lapa, há bloqueio parcial por causa de um deslizamento de encosta. O trabalho de recuperação deve ocorrer nos próximos dias.

SERTÃO CENTRAL

Entre Senador Pompeu e Piquet Carneiro, a CE-166 foi bloqueada após o rompimento da via, mas a recuperação já foi concluída. Ainda assim, “a recomendação para os condutores é reduzir a velocidade e redobrar a atenção ao passar pela área, especialmente, em dias de chuva”, orienta o órgão.

REGIÃO DO CARIRI

Na região do Cariri, dois trechos chamam atenção. A CE-384, ligação de Mauriti ao estado da Paraíba, tem bloqueio total nos dois sentidos por causa do rompimento da pista após chuvas.

Equipes da SOP realizam um trabalho paliativo para liberação do tráfego entre os estados, que depende de condições climáticas favoráveis.

Já na CE-166, de Santana do Cariri a Nova Olinda, a rodovia tem pontos em erosão e opera com bloqueio parcial da pista. As equipes da SOP esperam a redução do volume de chuva para continuar o trabalho de recuperação.

Operação Semana Santa

De acordo com a Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as CEs contarão com 588 policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), por dia, durante a Operação Semana Santa.

Os PMs contarão com 54 viaturas, 65 motocicletas, 24 guinchos, duas bases móveis em 28 postos fixos e seis Postos de Fiscalização Avançados. Também haverá reforço no policiamento de trânsito em mais de 137 pontos de atuação, em operações com apoio de outros órgãos.

