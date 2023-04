Novo valor da Zona Azul passará a valer a partir desta quinta-feira (6) em Fortaleza

A Zona Azul iniciará a cobrança do novo reajuste a partir desta quinta-feira (6), em Fortaleza. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que o valor do estacionamento rotativo passará a ser R$ 2,60. O último reajuste do sistema ocorreu há cinco anos.

O novo valor do Cartão Azul Digital (CAD) só começará a ser debitado a partir de uma nova recarga. Os condutores que ainda possuírem créditos vão pagar a tarifa antiga até que se esgotem. O tempo de permanência nas vagas é de uma ou duas horas, podendo ser prorrogado por igual período.

Ainda existe a possibilidade de esse tempo ser de cinco horas. Há uma tolerância de 15 minutos em que é permitido estacionar gratuitamente.

Mais de 6 mil pontos de estacionamento estão distribuídos atualmente por vários bairros da cidade, de acordo AMC. Conforme a Prefeitura, a previsão é de implantação de 7 mil vagas até o fim de 2024.

APLICATIVO

Interessados em utilizar a Zona Azul podem baixar um dos sete aplicativos disponibilizados na App Store e na Google Play que podem realizar o pagamento. São eles:

Pag Azul

Estacionamento Digital

Zona Azul Fortaleza

Zona Fácil

Faz Digital Fortaleza

Mowiz Zona Azul Fortaleza

Zul Digital

O usuário deve realizar um cadastro inicial em que deve informar os dados pessoais e a placa do veículo. Após ser cadastrado, o condutor precisa adquirir o Cartão Azul Digital, que pode ser pago por meio de cartões de crédito, débito ou boleto. Em seguida, é necessário apenas ativá-lo.