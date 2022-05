Zona Azul de Fortaleza: conheça regras, multas e aplicativos para estacionar

Circular em bairros como Centro e Aldeota, dentre outros mais movimentados, em busca de onde estacionar pode ser missão árdua para o condutor, num cenário em que a frota da cidade já chega a 620 mil carros. Com o intuito de reduzir esse tempo, surgem as vagas rotativas da Zona Azul – cujos cartões podem ser adquiridos em meios físicos e digitais.

Hoje, mais de 6 mil pontos de estacionamento estão distribuídos por vários bairros da cidade, de acordo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A previsão é de implantação de 7 mil vagas até o fim de 2024.

6,2 milhões de cartões da Zona Azul já foram vendido desde o início do sistema, em 2018, conforme a AMC. O número é atualizado em tempo real.

Até agosto de 2018, quando foi lançado do Zona Azul Digital, o motorista que precisasse estacionar em vaga da Zona Azul tinha de adquirir o cartão físico por R$ 2,00, preenchê-lo com os dados do veículo e deixá-lo visível no painel do carro.

Após o lançamento da ferramenta, em funcionamento até hoje, o condutor pode comprar o Cartão Azul Digital (CAD) de forma virtual, informando a placa do veículo. Por meio da placa, os agentes de fiscalização verificam se há ou não um passe ativo.

O tempo de permanência nas vagas de Zona Azul é de 1 ou 2 horas, e pode ser prorrogado por igual período. Em algumas áreas, o tempo pode ser de 5, sem prorrogação e mediante compra de um segundo cartão.

Qual o aplicativo da Zona Azul Fortaleza?

Existem 6 aplicativos credenciados para compra do Cartão Zona Azul Digital, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza:

Mas, segundo a AMC, o app “oficial credenciado” é o ZUL Fortaleza, disponível para smartphones Android e iOS.

Como baixar o aplicativo Zona Azul AMC Fortaleza?

Acesse pelo celular o site do ZUL Fortaleza. Você será direcionado para a loja de aplicativos;

Clique em “instalar” e aguarde o download; Entre no app e faça seu cadastro; Compre os créditos antecipadamente. Cada CAD custa R$ 2 e não tem data de validade; Quando desejar estacionar, é só ativar o CAD.

Estacionar sem cartão da Zona Azul gera multa

Estacionar em vagas de Zona Azul de forma irregular, sem cartão ou com tempo expirado, é considerado infração grave. A penalidade são 5 pontos na CNH e multa no valor de R$195,23. Motos e caminhões não podem usufruir do estacionamento público.

A AMC informa que é possível, sim, mudar o carro para outra vaga enquanto o tempo do cartão ativo não houver encerrado. A autarquia alerta, porém, que é preciso ter atenção às regras da nova vaga: se for diferente da anterior, o carro pode ser multado.

Onde comprar o cartão da Zona Azul em Fortaleza?

Caso não utilize ou esteja sem o celular no momento de estacionar, o condutor pode pedir que um terceiro ative o cartão. Não é preciso estar com o dispositivo móvel em mãos para usar uma das vagas rotativas.

Também é possível comprar o cartão digital por meio de um ponto de vendas físico. De acordo com a AMC, geralmente esses locais são bancas de revistas, pequenas lojas, bares, restaurantes, farmácias etc.

Por determinação da Lei Municipal nº 10.752/2018, todo o recurso arrecadado com a Zona Azul Digital deve ser investido na política cicloviária da cidade, como expansão do sistema Bicicletar e das ciclovias e ciclofaixas.