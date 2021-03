Jericoacoara segue em lockdown após manifestação de empresários contra decreto estadual

Apesar da manifestação de grupos de empresários e trabalhadores na manhã dessa quinta-feira (18), o município de Jijoca de Jericoacoara segue em lockdown até o fim da vigência do decreto estadual que estabeleceu a medida. O isolamento social rígido ocorre em todo o Estado até este domingo (21).

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou, por meio de nota, que ocupou antecipadamente o local onde a manifestação estava marcada, no Centro do município. De acordo com o órgão, 30 pessoas compareceram ao ato protestando contra o decreto, o fechamento do comércio e a suspensão de passeios.

Após tumulto, as pessoas foram desestimuladas a realizar a manifestação. Além da PMCE, o Departamento de Trânsito do Ceará (Detran-CE) interveio na ação.

O grupo, segundo a PMCE, conseguiu interagir com o prefeito da cidade por meio de videoconferência, tendo aberto canal de diálogo com ele, com o secretário de Segurança e com o procurador do município.

Restrições em Jericoacoara

Conforme a prefeitura municipal, moradores, prestadores de serviços e turistas hospedados e confirmados em hotéis e pousadas podem ter acesso à Vila. Passeios de buggy e com guias, comuns na localidade, estão vedados, bem como a circulação em áreas públicas, como praias e lagoas, em razão da possibilidade de aglomerações.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, autarquia que fiscaliza o Parque Nacional de Jericoacoara, afirmou, em nota, que as visitações públicas ao local foram suspensas entre os dias 12 a 21 de março. O órgão acrescentou ainda que tem realizado abordagens preventivas de pessoas e veículos na região.

O Detran-CE indicou, também em nota, que realiza fiscalizações em Jijoca de Jericoacoara com três equipes nos turnos manhã e noite, de domingo a domingo.