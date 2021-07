Pelo menos 16 pessoas morrem atingidas por raio ao tirar selfie em ponto turístico na Índia

Um raio matou pelo menos 16 pessoas e deixou outras feridas em Jaipur, no estado do Rajastão, norte da Índia, nesse domingo (11). As vítimas estavam tirando selfies sob a chuva em uma atração turística da cidade, o Forte de Amber. As informações são da BBC.

No momento da descarga elétrica, as vítimas estavam no topo de uma torre de vigilância da construção, uma fortaleza datada do século XII. Havia 27 pessoas no local, e algumas se jogaram no chão quando o raio ocorreu.

Um usuário chamado Akshay Sharma compartilhou no Twitter um vídeo de um raio caindo sob a área atingida. "Pareceu que nós estávamos sendo atacados na última noite", comentou. Questionado se estava no local, ele disse "não estar tão perto para ser eletrocutado".

Uma autoridade policial disse à imprensa que a maioria dos mortos era jovem.

Outras mortes por raios

A mesma região da Índia foi local da morte de dezenas de pessoas devido às descargas elétricas. Foram registrados casos em Uttar Pradesh e Madhya Pradesh. Apenas em Uttar Pradesh, houve 41 óbitos — a maior parte mulheres e crianças.

Um dos casos ocorreu em Firozabad. Dois homens foram atingidos enquanto se abrigavam da chuva sob uma árvore. Em Madhya Pradesh, ocorreram ao menos sete mortes.

Os ministros-chefes dos estados e o primeiro-ministro indiano, Narenda Modi, informaram que as famílias dos mortos serão indenizadas. Cada família receberá cerca de R$ 3,5 mil.

Raios na Índia

Conforme o jornal New York Post, raios são comuns na Índia, especialmente em áreas rurais, onde as pessoas trabalham com agricultura e passam muito tempo fora de suas casas. As descargas, mais regulares entre os meses de junho e setembro, matam pelo menos 2 mil indianos por ano.

Ainda segundo a publicação, dados do Departamento Meteorológico Indiano indicam que raios aumentaram de 30% a 40% em aproximadamente três décadas — tendência que alguns acreditam ter sido nutrida pelas mudanças climáticas.

Em 2018, o estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia, registrou 36.749 relâmpagos em apenas 13 horas.

O que fazer em casos de raios

Busque se abrigar em um prédio grande ou em um carro;

Saia de espaços amplos e abertos e fique longe de colinas;

Não se abrigue sob árvores altas ou isoladas

Se estiver dentro d'água, siga rumo a costa ou a praias abertas o mais rápido possível

No caso de falta de abrigos, agache-se com os pés juntos, as mãos nos joelhos e a cabeça para baixo.