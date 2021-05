Chuva com raios em Sobral causa desabamento e deixa famílias ilhadas; veja vídeo

Forte chuva em Sobral, na Região Norte do Ceará, causou alagamento em bairros e deixou famílias ilhadas em suas casas na noite desta sexta-feira (7). A ocorrência de raios no município também foi intensa e ocasionou um desabamento da parte superior de uma residência.

A precipitação fez o canal do Parque da Cidade transbordar e alagar casas rapidamente. Uma família com dois gêmeos recém-nascidos no bairro Campo Velho foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada a um abrigo no bairro Terrenos Novos.

Legenda: Família estava presa em casa com nível da água elevado Foto: Corpo de Bombeiros de Sobral

Já o desabamento ocorreu no bairro Centro, onde uma residência teve o telhado e o forro atingido por um raio. Uma idosa ficou presta nos escombros e foi resgatada pelos bombeiros.

Legenda: Teto da casa cedeu após raio Foto: VC Repórter

O Samu foi acionado, mas não foi necessário o atendimento da senhora, que não sofreu ferimentos. Caso aconteceu por volta das 18h20 desta sexta.

De acordo com os Corpo de Bombeiros, dez ocorrências foram atendidas na noite desta sexta-feira:

2 árvores caídas em via pública

1 árvore em perigo de queda

2 regastes de animais

3 pessoas ilhadas resgatadas

Desabamento com 1 vítima

Incêndio em residência com vítima

Incêndio

Uma pessoa foi encaminhada ao hospital com 60% do corpo queimado após incêndio em Sobral. De acordo com o tenente-coronel Mardens Vasconcelos, do Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe a causa do incidente. O sinistro iniciou em um dos quartos do pavimento superior de uma residência.

Guarnição controlou as chamas e também resgatou um animal, que foi entregue aos proprietários da casa sem ferimentos. Três cômodos do local ficaram queimados.

Legenda: Incêndio começou em um quarto da casa