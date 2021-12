Três Unidades de Conservação no Ceará serão beneficiadas com programa de preservação de trilhas

Um edital público lançado em novembro pelo Ministério do Meio Ambiente vai possibilitar a melhora de estruturas de trilhas em Unidades de Conservação Federais. Dentre elas, três são no Ceará: Parque Nacional de Jericoacoara, o Parque Nacional de Ubajara e a Floresta Nacional do Araripe – Apodi.

O programa “Adote um Parque – Trilhas da Caatinga” tem o objetivo de contribuir para avanços em 23 trilhas, em nove parques, florestas nacionais e monumentos naturais administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio) no Nordeste. Os investimentos estão na ordem de R$ 4,8 milhões em bens e serviços.

Podem se manifestar no chamamento público empreendedores, pessoas ou grupo de pessoas físicas, ou jurídicas; privadas, nacionais ou estrangeiras).

Segundo o presidente do ICMBio, Marcos de Castro Simanovic, o objetivo do edital é contribuir para uma melhor estruturação das unidades.

Marcos de Castro Simanovic Presidente do ICMBio O objetivo neste modelo lançado é beneficiar unidades de conservação do bioma caatinga que tem atributos de beleza cênica, de natureza, que são polos turísticos nas suas regiões e potencial para receber o turista e proporcionar a melhor experiência para o turista"

Legenda: Parque Nacional de Ubajara Foto: Fabiane de Paula

Envio de propostas

As propostas, bem com o valor global a ser doado, devem ser enviadas por e-mail ao endereço adoteumparque@icmbio.gov.br no formato PDF. O envio foi liberado desde o dia em que o edital foi lançado, em 24 de novembro.

Solicitações poderão ser enviadas ainda em envelope fechado e com identificação da proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público nº ”, e entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente para a Comissão de Seleção, no seguinte endereço: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Setor Sudoeste CEP: 70.670-350 - Brasília – DF - Coordenação-Geral de Planejamento Operacional e Orçamento - CGPlan

Legenda: Floresta Nacional do Araripe – Apodi Foto: Cid Barbosa

Trilhas

As trilhas e unidades do Bioma Caatinga foram disponibilizadas para adoção por meio de ato do Ministério do Meio Ambiente (Portaria MMA nº 472, de 18/10/2021), após estudos por gestores e técnicos do ICMBio.

Duas das trilhas fazem parte da implementação da Política Pública da Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade – Rede Trilhas. Elas objetivam, inclusive, proporcionar a interligação dos Parques Nacionais de Ubajara e Sete Cidades.

Unidades disponíveis no edital: