Incêndio supostamente criminoso atinge cerca de 100 hectares da Chapada do Araripe, no Cariri

Um incêndio florestal possivelmente criminoso teve início na tarde dessa terça-feira (29), no sopé da Chapada do Araripe, no Crato, Região do Cariri, e segue nesta quarta (30). De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade local (ICMBio Araripe), o fogo se alastrou em direção à Floresta Nacional do Araripe-Apodi.

O Corpo de Bombeiros, o ICMBio e a brigada da Guarda Municipal do Crato fazem o combate às chamas. A previsão é de que o fogo seja controlado ao longo do dia.

Não se sabe ainda quantos animais ficaram mortos.

Fogo teria começado em região de encosta

Segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará, o fogo teria começado na região de encosta da área de preservação.

"Os esforços das equipes se concentram no intuito de evitar que [o incêndio] se alastre para o interior da floresta, na região plana da chapada. Estamos atuando com 14 bombeiros militares especialistas em combate a incêndio floresta, além de brigadistas do ICMBio e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Crato", informou a corporação.

Combatem as chamas, ao todo, 42 pessoas. O trabalho, que segue até na tarde desta quarta, também conta com o suporte de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) para sobrevoo e combate em regiões mais densas da floresta.

Incêndio criminoso

As causas do incêndio ainda estão em investigação, mas a suspeita é de que tenha sido criminoso.

Até a manhã desta quarta, as chamas haviam atingido cerca de 140 hectares da área de preservação ambiental.