Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza se consolida como polo de corrida de rua e amplia a prática saudável

Maratona de Fortaleza com 10 mil inscritos marca os 300 anos da cidade e expande o turismo esportivo

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Corrida de rua ganha força em Fortaleza com eventos e ocupa espaços urbanos.
Foto: SibRapid - Shutterstock

A Maratona Internacional de Fortaleza, que acontece no próximo domingo, 12 de abril, reforça o protagonismo da capital cearense no cenário da corrida de rua. Com 10 mil inscritos, a prova inédita integra as celebrações pelos 300 anos da cidade e consolida Fortaleza como um polo em destaque da prática no país.  

O evento marca um momento de valorização do esporte, da saúde e da ocupação dos espaços urbanos, reunindo corredores em orlas, avenidas, parques e outros pontos da cidade.  

O crescimento da modalidade acompanha uma mudança no estilo de vida dos fortalezenses e se reflete na ampliação do calendário esportivo e no aumento do número de praticantes. A realização de eventos de grande porte também fortalece o turismo esportivo e amplia a visibilidade da cidade no cenário internacional das corridas de rua. 

“Fortaleza é uma cidade que hoje já conta com uma boa estrutura para que essa atividade seja realizada. Mais pessoas praticando, mais provas e competições disponíveis, o que acaba alimentando cada vez mais esse ecossistema. Tudo isso contribuiu para que a corrida de rua ganhasse cada vez mais espaço aqui na nossa cidade, e com um ótimo potencial de crescimento nos próximos anos”, ressalta Rodrigo Pereira Coqueiro, profissional de Educação Física. 

Rodrigo ainda destaca a simplicidade da prática. “Você não precisa investir em equipamentos caros, não existe a necessidade de um custo alto para começar a correr. Um tênis, um relógio e a vontade de praticar a corrida. Com isso, a pessoa já tem as condições mínimas para iniciar nesse esporte, usufruindo de todos os benefícios que ele pode proporcionar”. 

Benefícios para a saúde 

A prática regular contribui para o condicionamento físico e cardiorrespiratório, melhora do tônus muscular, prevenção de doenças cardiovasculares e para a liberação de hormônios, o que proporciona sensação de prazer. Segundo o profissional, alguns praticantes enxergam a corrida como terapia, funcionando como válvula de escape para problemas e questões pessoais. 

Cuidados para iniciantes 

De acordo com Rodrigo, a recomendação aos iniciantes é realizar exames antes, garantindo que a prática da corrida ocorra sem problemas. Além disso, é importante começar de forma gradual e utilizar calçados adequados, que sejam confortáveis e apropriados para evitar desconfortos e possíveis lesões. 

Em sua primeira edição, a Maratona de Fortaleza reunirá cerca de 10 mil atletas. O evento é apoiado pela Prefeitura da cidade e patrocinado pelo Assaí e BanBan Calçados.  

Rodrigo Pereira Coqueiro - (CREF 006612-G/CE). 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Ceará

Fortaleza se consolida como polo de corrida de rua e amplia a prática saudável

Maratona de Fortaleza com 10 mil inscritos marca os 300 anos da cidade e expande o turismo esportivo

Agência de Conteúdo DN
Há 30 minutos
patinetes alinhados lado a lado. ao fundo, uma pessoa em cima de um dos equipamentos.
Ceará

Patinetes elétricos: saiba as regras e onde é proibido circular

Uso é regulamentado em Fortaleza e segue normas semelhantes às das bicicletas, segundo a AMC.

Redação
Há 1 hora
Foto de professora para ilustrar matéria sobre Consulta da 5ª parcela do Fundef.
Ceará

Consulta da 5ª parcela do Fundef será aberta nesta quarta-feira (8)

Apesar da consulta, até o momento, não há data definida para o pagamento.

Bergson Araujo Costa
07 de Abril de 2026
Sombra de mulher debaixo de sol escaldante.
Ceará

El Niño pode elevar temperatura em até 2°C no Ceará no segundo semestre

Há uma probabilidade grande de que o fenômeno figure entre os cinco maiores da história.

Luana Severo
07 de Abril de 2026
Sobral amanhece coberta por névoa densa nesta terça-feira (7); veja vídeo
Ceará

Sobral amanhece coberta por névoa densa nesta terça-feira (7); veja vídeo

O fenômeno chamou atenção por ser incomum na região.

Redação
07 de Abril de 2026
Cearense filho de costureira é aprovado em duas universidades nos EUA
Ceará

Cearense filho de costureira é aprovado em duas universidades nos EUA

Vinícius Félix conseguiu bolsa integral equivalente a 400 mil dólares e vai estudar em Stanford.

Geovana Almeida*
07 de Abril de 2026
Na imagem, uma mulher de farda azul-marinho, vista de costas e de perfil, está sentada em uma estação de trabalho operando um centro de monitoramento. Ela observa diversos monitores à sua frente; em sua mesa, há dois monitores menores exibindo várias divisões de câmeras de segurança, um teclado e um mouse. Ao fundo, domina a cena um grande painel de vídeo (videowall) que ocupa quase toda a largura da parede. O painel exibe dezenas de transmissões ao vivo de câmeras de rua, mostrando avenidas, cruzamentos e espaços públicos. No topo do painel, lê-se o letreiro:
Ceará

Veja como funciona o Centro Integrado de Videomonitoramento inaugurado em Fortaleza

A diferença em relação ao que já existia na Capital é que, agora, a sede tem integração com a Ciops.

Diego Barbosa
07 de Abril de 2026
Dom Gregório Paixão.
Ceará

Arquidiocese de Fortaleza alerta para golpe em nome de Dom Gregório Paixão

Criminosos estariam entrando em contato por telefone solicitando dinheiro para supostas atividades pastorais.

Redação
07 de Abril de 2026
Fachada do Hospital Geral Dr. César Cals, em Fortaleza, com grades metálicas fechando a entrada principal. Há avisos impressos afixados nos vidros, e o interior aparenta estar vazio, com cadeiras alinhadas. O letreiro com o nome do hospital aparece à direita, ao lado do símbolo de cruz em verde.
Ceará

'Vamos ter que derrubar o César Cals e fazer um novo hospital', diz Elmano de Freitas

Unidade de quase 100 anos sofreu incêndio em 2025 e transferiu todos os pacientes.

Ana Alice Freire*, Clarice Nascimento e Nicolas Paulino
07 de Abril de 2026
Homem de costas sob chuva moderada, vestindo camiseta azul e segurando uma sacola plástica branca. Ele se protege com um guarda-chuva colorido de estilo oriental, com tons de vermelho, azul e estampas florais. O fundo urbano está desfocado, destacando as gotas de chuva caindo.
Ceará

Chuvas no CE podem ficar 75 milímetros acima da média histórica em abril

Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, divulgou previsão para o mês.

Nicolas Paulino
07 de Abril de 2026
Imagem da técnica de enfermagem Raiane Monteiro e do condutor socorrista Paulo Célio, do Samu, que realizaram o parto.
Ceará

Mulher dá à luz em ambulância do Samu a caminho de hospital, em Tauá

Parto foi realizado pela técnica de enfermagem Raiane Monteiro e pelo condutor socorrista Paulo Célio.

Redação
06 de Abril de 2026
Foto de motociclistas para ilustrar matéria sobre Programa Moto Segura CE ampliado para todos motociclistas.
Ceará

Programa que instala rastreador gratuito em moto é ampliado em 19 cidades do CE

A iniciativa "Moto Segura" era voltada somente para mototaxistas e entregadores de aplicativos.

Bergson Araujo Costa
06 de Abril de 2026
Uma mão masculina aparece abrindo uma torneira de metal sobre uma pia, de onde cai uma única gota de água. O cenário de fundo mostra uma cozinha com azulejos brancos, uma tomada e utensílios domésticos, sugerindo uma situação de escassez ou racionamento.
Ceará

Fortaleza e cinco cidades da RMF terão falta de água nesta quarta-feira (8); veja lista

Cagece informou que fará reparos no sistema de abastecimento.

Redação
06 de Abril de 2026
População observa vítima de atropelamento no Bairro de Fátima.
Ceará

Passageira cai de moto e é atropelada por ônibus na avenida 13 de Maio, em Fortaleza

Segundo o condutor da motocicleta, os dois foram surpreendidos por um carro que os ultrapassou.

Redação
06 de Abril de 2026
Mão segura pé de bebê recém-nascido.
Ceará

Gestora de abrigo em Fortaleza levou bebê para casa e tentou favorecer parente em adoção, diz MP

O processo tramita sob sigilo.

Redação
06 de Abril de 2026
Inmet recomenda cuidados para evitar acidentes.
Ceará

CE tem 85 cidades com aviso de chuvas intensas entre segunda (6) e terça-feira (7); veja locais

Há previsão de ventos intensos que variam de 40 a 60 km/h.

Redação
06 de Abril de 2026
Imagem de um smartphone com a tela exibindo o logo da plataforma Enem, ao lado de uma caneta preta, simbolizando preparação para o exame.
Ceará

Enem 2026: veja quem tem direito de pedir a isenção da taxa de inscrição

Para garantir o benefício, é necessário estar enquadrado nos critérios legais propostos pelo Ministério da Educação.

Redação
06 de Abril de 2026
Imagem mostra grupo de estudantes em sala de aula de escola brasileira, usando roupas escuras, focados em suas atividades, com um ambiente organizado e educativo.
Ceará

Mulheres no Ceará estudam mais, mas ganham menos que homens, aponta IBGE

Dados do Censo mostram como aspectos culturais e práticos influenciam a disparidade entre gêneros.

Carol Melo
06 de Abril de 2026
Vítimas de desabamento de casa no Ceará ‘estão bem’, diz parente
Ceará

Vítimas de desabamento de casa no Ceará ‘estão bem’, diz parente

Acidente pode ter sido causado por excesso de redes armadas no local, sem reforço estrutural.

Redação
05 de Abril de 2026
Incêndio atinge hospital em Fortaleza; veja vídeo
Ceará

Incêndio atinge hospital em Fortaleza; veja vídeo

Fogo teria começado na rouparia; chamas já foram controladas.

Redação
05 de Abril de 2026