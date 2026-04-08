Fortaleza se consolida como polo de corrida de rua e amplia a prática saudável

A Maratona Internacional de Fortaleza, que acontece no próximo domingo, 12 de abril, reforça o protagonismo da capital cearense no cenário da corrida de rua. Com 10 mil inscritos, a prova inédita integra as celebrações pelos 300 anos da cidade e consolida Fortaleza como um polo em destaque da prática no país.

O evento marca um momento de valorização do esporte, da saúde e da ocupação dos espaços urbanos, reunindo corredores em orlas, avenidas, parques e outros pontos da cidade.

O crescimento da modalidade acompanha uma mudança no estilo de vida dos fortalezenses e se reflete na ampliação do calendário esportivo e no aumento do número de praticantes. A realização de eventos de grande porte também fortalece o turismo esportivo e amplia a visibilidade da cidade no cenário internacional das corridas de rua.

“Fortaleza é uma cidade que hoje já conta com uma boa estrutura para que essa atividade seja realizada. Mais pessoas praticando, mais provas e competições disponíveis, o que acaba alimentando cada vez mais esse ecossistema. Tudo isso contribuiu para que a corrida de rua ganhasse cada vez mais espaço aqui na nossa cidade, e com um ótimo potencial de crescimento nos próximos anos”, ressalta Rodrigo Pereira Coqueiro, profissional de Educação Física.

Rodrigo ainda destaca a simplicidade da prática. “Você não precisa investir em equipamentos caros, não existe a necessidade de um custo alto para começar a correr. Um tênis, um relógio e a vontade de praticar a corrida. Com isso, a pessoa já tem as condições mínimas para iniciar nesse esporte, usufruindo de todos os benefícios que ele pode proporcionar”.

Benefícios para a saúde

A prática regular contribui para o condicionamento físico e cardiorrespiratório, melhora do tônus muscular, prevenção de doenças cardiovasculares e para a liberação de hormônios, o que proporciona sensação de prazer. Segundo o profissional, alguns praticantes enxergam a corrida como terapia, funcionando como válvula de escape para problemas e questões pessoais.

Cuidados para iniciantes

De acordo com Rodrigo, a recomendação aos iniciantes é realizar exames antes, garantindo que a prática da corrida ocorra sem problemas. Além disso, é importante começar de forma gradual e utilizar calçados adequados, que sejam confortáveis e apropriados para evitar desconfortos e possíveis lesões.

Em sua primeira edição, a Maratona de Fortaleza reunirá cerca de 10 mil atletas. O evento é apoiado pela Prefeitura da cidade e patrocinado pelo Assaí e BanBan Calçados.