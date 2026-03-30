Além da festa, veja ações e entregas da Prefeitura para celebrar os 300 anos de Fortaleza

Além da ampla programação de shows e outras atrações culturais em diferentes pontos da Cidade, Fortaleza deve receber uma série de entregas em áreas como segurança, saúde e esporte nos próximos meses para celebrar a chegada dos 300 anos da capital cearense.

Segundo anúncio feito pela Prefeitura nesta segunda-feira (30), algumas das ações devem ter impacto também nos próximos anos, a exemplo da Maratona Internacional de Fortaleza, que deve ocorrer anualmente, e do Centro de Videomonitoramento, que deve aprimorar estratégias das forças de segurança.

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Veja as principais entregas da gestão pelos 300 anos de Fortaleza

Centro de Videomonitoramento de Fortaleza

A primeira ação oficial do aniversário da Capital será a inauguração do Centro de Videomonitoramento de Fortaleza, na terça-feira (7). Segundo a Prefeitura, a central contará com mais de 7 mil câmeras integradas com a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e uso de inteligência artificial para aprimorar ações das forças de segurança.

Parque Zoobotânico de Fortaleza

No sábado (11), o Parque Zoobotânico de Fortaleza, no Passaré, será reaberto ao público. O espaço está fechado desde 2023 e deve contar com 49 recintos e 352 animais de 86 espécies, incluindo tamanduá-bandeira, onça-pintada, macaco-aranha, arara-azul e serpentes.

Nos dias 12 e 13 de abril, para celebrar o aniversário da Capital, o acesso ao zoológico será gratuito.

Maratona Internacional de Fortaleza

Marcada para o domingo (12), a estreia da Maratona Internacional de Fortaleza deve reunir cerca de 10 mil corredores e contará com quatro distâncias: 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. O evento passará a ser anual e tem como objetivo se consolidar no calendário esportivo da Cidade, em que a corrida tem tido destaque.

Reforma e reabertura de equipamentos culturais

Além das entregas feitas em abril, a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) deve reformar espaços administrados pelo poder público municipal nos próximos meses, com destaque para o Mercado dos Pinhões, o Memorial da Resistência, a Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira e o Teatro São José.

O plano de entregas foi anunciado em fevereiro pela secretária da pasta, Helena Barbosa, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Novos equipamentos de saúde

Entre as entregas previstas para o primeiro semestre estão, também, novidades na saúde. Foram anunciadas, nesta segunda-feira, as entregas de mais um Espaço Girassol, na Policlínica Dr. Lusmar Veras Rodrigues, no Jóquei Clube, e do novo Hospital Nossa Senhora da Conceição, que passará de 11 para 144 leitos e receberá investimento de R$ 30 milhões.

*Estagiária sob supervisão das jornalistas Dahiana Araújo e Mariana Lazari.