Campanha no Ceará incentiva amamentação e doação de leite materno; saiba onde e como colaborar

Do vínculo emocional mais profundo com a mãe à proteção contra doenças, a nutrição pelo aleitamento materno é fundamental ao bebê nos primeiros meses de vida. Para incentivar o ato, o Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), em Fortaleza, iniciou, nessa quinta-feira (1º), a Semana Mundial do Aleitamento Materno, em evento que homenageou 30 mães doadoras de leite na unidade. A iniciativa também faz parte do Agosto Dourado, o mês da amamentação no Brasil.

Claudiane Cavalcante, de 38 anos, foi uma das homenageadas. Para ela, a doação de leite materno não é novidade. Mãe de dois filhos – uma jovem de 21 anos e um garoto de 1 ano e 2 meses –, ela descreve a sensação de poder contribuir também com o desenvolvimento de outros bebês.

“A sensação é muito boa! Eu doei pela primeira vez logo que ela (a primogênita) nasceu, aqui no César Cals. E aqui mesmo recebi toda a orientação de como amamentar, como tirar o leite para doação. É muito gratificante doar e amamentar”, reforça.

Legenda: Claudiane, mãe de dois filhos, é doadora de leite humano ao banco do HGCC Foto: Bernardo Maciel

O aleitamento materno traz inúmeros benefícios para o bebê, como a habilidade de se defender de infecções, o desenvolvimento cognitivo e emocional, conforme especialistas. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação exclusiva até os 6 meses de vida, e complementar até os 2 anos de idade.

De acordo com pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), feita em 2022, a prevalência da amamentação exclusiva em bebês menores de seis meses é de 32,3% – ou seja, dois a cada três bebês nessa faixa etária não são alimentados exclusivamente com leite materno.

Legenda: Nataniele Oliveira, de 23 anos, mãe de primeira viagem e doadora de leite humano Foto: Bernardo Maciel

Para Nataniele Oliveira, de 23 anos, mãe de primeira viagem que também foi homenageada no evento do HGCC, a sensação de doar é de “alívio” e de muita felicidade. Como o próprio bebê ainda não pode mamar, a jovem tem aproveitado para doar o recurso.

“Eu fico muito feliz em poder ajudar vários ‘ser humaninhos’, e a ansiedade está grande para quando eu finalmente vou poder amamentar meu bebê. E como eu tenho muito leite, acredito que ainda ajudarei outros bebês com a doação”, projeta.

O querer que salva vidas

A pediatra Rejane Santana, coordenadora do Banco de Leite do HGCC, destaca a importância da doação de leite humano para o desenvolvimento nutricional dos bebês prematuros. Atualmente, a unidade está com 80 pequenos que precisam diariamente do alimento.

A doação de apenas um pote de 200 ml de leite, estima a médica, alimenta em média 10 bebês por dia. Ela reforça que a mãe que doar apenas o excedente do leite já contribui para a alimentação dos bebês da unidade.

700 bebês prematuros foram atendidos com leite oriundo de doações ao banco de leite do HGCC, só neste ano, segundo a vice-governadora do Estado, Jade Romero.

O Ceará possui, hoje, nove bancos de leite e sistema de coleta para as mães que querem doar, como informa a vice-governadora. “A doação é fundamental, porque, além dos nutrientes, há toda a proteção e o vínculo afetivo que somente a amamentação pode fornecer”, acrescenta Jade.

Na visão da gestora, é preciso ampliar o acesso à informação para que mais mães consigam amamentar de forma segura. “Nosso sonho é que todas as mulheres tenham informação suficiente pra ter uma pega correta, o apoio necessário para que possam persistir e amamentar pelo máximo de tempo possível”, reitera.

Tânia Mara, titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), destaca a importância da amamentação e de ampliar a quantidade de doações de leite humano. “É o HGCC que forma mais profissionais para abrirmos mais bancos de leite humano e postos de coleta”, declara.

“Nossa intenção, pela política de descentralização da saúde, é que a gente tenha serviços especializados em todas as regiões. Temos nove bancos, mas queremos aumentar mais”, acrescenta Tânia. Ainda não há, porém, plano concreto para a criação de novos locais.

Como doar leite materno

Para as mães que prefiram se dirigir até o HGCC, o Banco de Leite funciona de forma ininterrupta: 24h por dia, durante os sete dias por semana, incluindo feriados. O hospital fica na Av. Imperador, nº 545, no Centro de Fortaleza.

Por meio de WhatsApp ou ligação para (85) 99421-9941, a equipe do hospital envia todas as orientações, realiza uma consulta online a mãe e tira todas as dúvidas.



*Estagiário sob a supervisão da jornalista Dahiana Araújo