Saiba como conferir os dados da declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2026

Fazer a declaração do Imposto de Renda pode parecer uma tarefa complicada, mas há um recurso que facilita o processo: a declaração pré-preenchida. Entenda nesta matéria como conferir todas as informações e não errar no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2026.

É possível realizar a declaração pré-preenchida pelo portal da Receita Federal, aplicativo para celular ou tablet e pelo programa instalado no computador.

O contribuinte precisa de uma conta no gov.br (site oficial do Governo Federal), nos níveis prata ou ouro, que passaram por validação da identidade por reconhecimento facial ou dados bancários.

Ao acessar a declaração, o contribuinte deve encontrar diversas informações pessoais já preenchidas. Os dados são importados de bases da Receita Federal e por informações de declarações de outras pessoas, como, por exemplo:

empregadores (fontes pagadoras), que enviam a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf);

imobiliárias, que enviam a Declaração de Informações sobre atividades Imobiliárias (Dimob);

cartórios, que enviam a Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI);

prestadoras de serviços de saúde, que enviam a Declaração de Serviços Médicos (DMED);

instituições financeiras, que enviam a e-Financeira;

exchanges, que enviam informações sobre cripto ativos;

outros prestadores de serviço, que apuram o Carnê-Leão.

Podem ocorrer, entretanto, divergências nas informações declaradas por terceiros. Caso as fontes não tenham enviado as declarações, os dados também não estarão completos.

COMO CONFERIR OS DADOS

A responsabilidade de verificar todos os dados preenchidos na declaração e incluir todas as informações necessárias é inteiramente dos contribuintes.

É importante conferir com cuidado todos os dados importados pela Receita Federal. Caso algum valor esteja incorreto, é possível clicar na opção 'editar' e fazer o reajuste.

Além disso, é possível adicionar informações que não foram preenchidas. De modo geral, o informe deve contar todos os bens em seu nome, as rendas adquiridas no ano, investimentos ou dívidas contratadas, além de serviços de saúde e educação pagos.

O próprio Programa do Imposto de renda inclui uma ferramenta para validar as informações antes de entregar a declaração. Em último caso, é possível retificar o documento após o envio.

VEJA O PASSO A PASSO PARA FAZER A DECLARAÇÃO PRÉ-PREENCHIDA

Fazer login com CPF e senha no gov.br (com conta de nível prata ou ouro)

Selecionar a opção de declaração pré-preenchida

Checar as informações em todos os campos

Enviar a declaração

DECLARAÇÃO DO IRPF EM 2026

O cronograma e as regras para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em 2026 ainda não foram divulgadas pelo Governo Federal. Nos últimos anos, o prazo para declarar foi de março a maio.

Caso o contribuinte não entregue a declaração mesmo sem estar isento, há pagamento de multa, que foi de R$ 165,74 em 2025. A Receita Federal recebeu mais de 43 milhões de declarações no último ano.