Governo do Ceará desiste de leiloar autódromo de Eusébio e busca alternativas

O Autódromo Internacional Virgílio Távora, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, não será mais leiloado e está sendo devolvido pela Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (CearaPar), vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-CE). A confirmação se deu pouco mais de um mês e meio após um leilão sem participantes.

De acordo com a CearPar, o Governo do Estado vai definir "a melhor estratégia de rentabilização" da área. Projetos de desenvolvimento urbanístico da região e imóveis alinhados à política pública de habitação estão entre as possibilidades para o ativo.

Veja também Negócios Latam lança voos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte a partir de junho Negócios Arrecadação de impostos no Ceará bate R$ 22,5 bilhões em 2024 e é a maior em seis anos

“Nosso objetivo é encontrar a melhor forma de gerar valor para este e outros imóveis do Estado, sempre observando as demandas do mercado e o interesse público”, ressaltou Luiza Martins, presidente da CearaPar, ao Diário do Nordeste.

A companhia disse ainda que "a CearaPar segue comprometida com a busca por soluções inovadoras que impulsionem investimentos e contribuam para o desenvolvimento sustentável do Ceará".

Leilão

No dia 23 de dezembro do ano passado, foi realizado o leilão do autódromo, mas não houve participantes. O lance inicial era de R$ 61,2 milhões. Apenas uma dupla havia demonstrado interesse em dar lances no certame, mas desistiu após ser informada que seria a única a participar.

Um dos interessados, que preferiu não se identificar, disse à reportagem na época que ele e o parceiro acharam o lance inicial elevado.

O autódromo possui área de aproximadamente 260 mil metros quadrados, o equivalente a 23 campos de futebol. O equipamento é considerado não operacional pelo governo estadual.

Conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) do Eusébio (Lei Ordinária Municipal nº 784/2008), a área do autódromo está localizada em uma Zona de Urbanização Central (ZUC). O espaço não poderia, portanto, abrigar indústrias, mas pode ter empreendimentos imobiliários residenciais e comerciais.

Fundado em 12 de janeiro de 1969, o autódromo é o mais antigo do Nordeste brasileiro e ainda recebe competições de automobilismo, motociclismo e ciclismo. Porém, nestes 55 anos de existência, abrigou apenas 15 provas e campeonatos de grande porte.