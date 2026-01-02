Onda surpreende amigas e interrompe foto no Réveillon em Copacabana

O que seria o registro perfeito do réveillon 2026 em Copacabana acabou se transformando em um momento inesperado e viral. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra sete amigas tentando posar para uma foto dentro do mar, durante a queima de fogos, quando são surpreendidas por uma onda mais forte que interrompe a cena e provoca sustos seguidos de risadas.

Veja também País Feriados de 2026: Governo divulga calendário de folgas e pontos facultativos; veja datas País Marinha emite alerta de ressaca no RJ; Bombeiros buscam adolescente desaparecido no mar

As imagens foram gravadas em meio a um cenário de mar agitado na orla da Zona Sul do Rio de Janeiro. Apesar das recomendações das autoridades, muitos cariocas e turistas aproveitaram o calor intenso para entrar no mar durante a noite da virada, mesmo com as condições desfavoráveis. A força das ondas acabou atrapalhando até rituais tradicionais, como o de pular sete ondas.

Na ocasião, a Marinha do Brasil havia emitido um alerta de ressaca para o trecho do litoral entre o Rio de Janeiro e Arraial do Cabo, válido até a manhã do dia 31. Ainda assim, Copacabana permaneceu lotada, com diversos banhistas ignorando os avisos e entrando na água.

De acordo com previsões meteorológicas acompanhadas por especialistas, as ondas poderiam chegar a até 2,5 metros de altura. Ao longo da noite, a intensidade do mar aumentou consideravelmente em relação ao período da manhã, elevando os riscos para quem decidiu se refrescar no oceano.

Durante todo o dia, equipes do Corpo de Bombeiros monitoraram as praias cariocas. Em Copacabana, a bandeira vermelha sinalizava que o banho de mar não era recomendado, e a orientação era utilizar os chuveirões da orla. Com a chegada da noite e a baixa visibilidade, os alertas foram reforçados, mesmo nos momentos em que o mar aparentava estar mais calmo.