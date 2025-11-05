Diário do Nordeste
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

DF pede laudo para saber se Bolsonaro pode ir para regime fechado

Governo local solicita ao ministro Alexandre de Moraes que ex-presidente passe por avaliação médica.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Imagem mostra Jair Bolsonaro cabisbaixo, usando blusa amarela clara, com grades de portão sobre figura dele, enquanto cumpre prisão domiciliar em Brasília.
Legenda: Atualmente, o antigo chefe de Estado está em prisão domiciliar.
Foto: SERGIO LIMA/AFP.

O Governo do Distrito Federal solicitou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja submetido a uma avaliação médica, visando verificar se ele tem condições de cumprir pena no Complexo Penitenciário da Papuda. 

O ofício com o pedido do laudo foi encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, nessa terça-feira (4), conforme informações do jornal O Globo e do portal g1

A solicitação ocorre devido à proximidade do julgamento dos recursos da ação da trama golpista, na qual o antigo chefe de Estado foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, parte dela em regime fechado.

Documento menciona cirurgias recentes  

Assinado pelo titular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape), Wenderson Souza e Teles, o documento destaca a condição médica e as cirurgias abdominais realizadas por Bolsonaro nos últimos meses. 

"Salienta-se que é sabido que o réu já fora submetido a cirurgias na região abdominal, conforme amplamente noticiado em fontes abertas. [...] Registra-se, ainda, que, em 16/09/2025, foi necessária a realização de escolta emergencial de Jair Messias Bolsonaro ao Hospital DF Star, onde o monitorado permaneceu internado durante a noite", diz o texto. 

Análise dos recursos da defesa

A partir da próxima sexta-feira (7), a Primeira Turma do STF julgará os recursos apresentados pela defesa de Bolsonaro e outros seis condenados por envolvimento na trama golpista de 2022. 

Nos embargos de declaração, os representantes do ex-presidente contestam a condenação dele e solicitam a revisão da dosimetria da pena, alegando ausência de individualização adequada e violação ao princípio da proporcionalidade. 

Segundo eles, as circunstâncias negativas para o estabelecimento da pena não estão presentes no acórdão.

A análise dos recursos deve ser encerrada em 14 de novembro.

CONDENAÇÃO

Bolsonaro é um dos réus do "núcleo 1" da trama golpista e foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão, em regime inicial fechado.

A ação penal envolvendo o ex-presidente e outros sete réus, condenados pela tentativa de golpe de Estado em 2022, entrou na fase de recursos no mês passado.  

O passo ocorre após o STF publicar o acórdão, documento que formaliza e reúne a decisão conjunta dos ministros da Primeira Turma, em 22 de outubro.

