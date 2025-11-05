DF pede laudo para saber se Bolsonaro pode ir para regime fechado

O Governo do Distrito Federal solicitou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja submetido a uma avaliação médica, visando verificar se ele tem condições de cumprir pena no Complexo Penitenciário da Papuda.

O ofício com o pedido do laudo foi encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, nessa terça-feira (4), conforme informações do jornal O Globo e do portal g1.

A solicitação ocorre devido à proximidade do julgamento dos recursos da ação da trama golpista, na qual o antigo chefe de Estado foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, parte dela em regime fechado.

Documento menciona cirurgias recentes

Assinado pelo titular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape), Wenderson Souza e Teles, o documento destaca a condição médica e as cirurgias abdominais realizadas por Bolsonaro nos últimos meses.

"Salienta-se que é sabido que o réu já fora submetido a cirurgias na região abdominal, conforme amplamente noticiado em fontes abertas. [...] Registra-se, ainda, que, em 16/09/2025, foi necessária a realização de escolta emergencial de Jair Messias Bolsonaro ao Hospital DF Star, onde o monitorado permaneceu internado durante a noite", diz o texto.

Veja também PontoPoder Câmara aprova ampliação gradual da licença-paternidade PontoPoder STF inicia julgamento de denúncia contra Eduardo Bolsonaro em 21 de novembro

Análise dos recursos da defesa

A partir da próxima sexta-feira (7), a Primeira Turma do STF julgará os recursos apresentados pela defesa de Bolsonaro e outros seis condenados por envolvimento na trama golpista de 2022.

Nos embargos de declaração, os representantes do ex-presidente contestam a condenação dele e solicitam a revisão da dosimetria da pena, alegando ausência de individualização adequada e violação ao princípio da proporcionalidade.

Segundo eles, as circunstâncias negativas para o estabelecimento da pena não estão presentes no acórdão.

A análise dos recursos deve ser encerrada em 14 de novembro.

CONDENAÇÃO

Bolsonaro é um dos réus do "núcleo 1" da trama golpista e foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão, em regime inicial fechado.

A ação penal envolvendo o ex-presidente e outros sete réus, condenados pela tentativa de golpe de Estado em 2022, entrou na fase de recursos no mês passado.

O passo ocorre após o STF publicar o acórdão, documento que formaliza e reúne a decisão conjunta dos ministros da Primeira Turma, em 22 de outubro.