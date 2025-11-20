Quem é Renato Freitas, deputado filmado em briga no Paraná

O deputado estadual do Paraná, Renato Freitas (PT), foi flagrado em uma briga no Centro de Curitiba nessa quarta-feira (19).

Vídeos do momento em que o parlamentar troca socos com outro homem foram amplamente compartilhados nas redes sociais.

Renato Freitas se pronunciou após a repercussão afirmando que agiu em defesa própria ao reagir à ação de um agressor que o perseguiu e fez ofensas de caráter racista e ideológico.

Ele diz ter sido vítima de "humilhação, racismo, injúria, violência, agressão".

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) informou que o caso será analisado pelo Conselho de Ética da Casa em até 90 dias.

Quem é Renato Freitas

O deputado Renato Freitas, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), é professor universitário, advogado popular e pai de uma menina, Aurora.

Líder da oposição em 2020, Renato Freitas estava em seu primeiro mandato no Legislativo quando foi eleito deputado estadual.

Segundo informa a biografia do deputado no portal da Câmara de Curitiba, Renato de Almeida Freitas Junior é natural de Sorocaba, interior de São Paulo. Ele é graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Pesquisador na área de Direito Penal, Criminologia e Sociologia da Violência, já atuou na Defensoria Pública do Estado do Paraná.

Autodeclarado de esquerda, Renato Freitas disputou uma das vagas para a Câmara de Curitiba pelo Psol em 2016. Já em 2018, pelo PT, foi candidato a deputado estadual, quando obteve 15 mil votos.

Educação, segurança e moradia são as principais bandeiras do parlamentar.

Entenda briga envolvendo deputado

Renato Freitas se envolveu em uma briga com um homem na manhã dessa quarta-feira, no Centro de Curitiba. Os dois trocaram socos.

No início das imagens, que circulam nas redes sociais, é possível ver o petista falando para o homem: "Vamos, bonitão", incitando a briga.

O parlamentar foi atingido com um soco no rosto e caiu no chão, mas logo levanta e os dois continuam as agressões. O homem ainda disse ao parlamentar: "Você não é o famosinho?". Em um dos vídeos, o deputado aparece com o rosto sangrando.

Renato Freitas teria tido ferimentos no nariz e foi encaminhado para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde do outro homem envolvido na briga.

O caso está sendo analisado pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

O que diz Renato Freitas

O deputado estadual se pronunciou por meio de vídeo nas redes sociais afirmando que agiu em defesa própria.

No pronunciamento, Freitas alegou ter trocado agressões com o homem pelo mesmo motivo que o fazia brigar na rua no Ensino Fundamental: "humilhação, racismo, injúria, violência, agressão".

A equipe do parlamentar ressaltou que ele reagiu após o agressor o perseguir e fazer ofensas de cunho racista e ideológico.

"Eu não aprendi a baixar a cabeça. Não me orgulho de estar brigando na rua, jamais. Você que está me assistindo não inveje o homem violento e nem siga nenhum dos seus caminhos. Mas o fato é que hoje eu estava com a minha amiga, também negra, nós dois atravessando uma rua, e o cara tocou o carro em cima de nós para dar um choque, para mostrar que ele tem um carro, que ele tem poder ou sei lá o quê", contou Renato.

Durante a situação, o deputado disse que olhou para o motorista, que rebateu dizendo: "Tá olhando o quê?". Nesse momento, segundo Freitas, o homem teria começado a xingá-lo, descido do carro e iniciado as agressões.

"É Curitiba, fio (sic). Para sobreviver, só sendo sobrevivente", afirmou o deputado.