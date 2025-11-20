Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Quem é Renato Freitas, deputado filmado em briga no Paraná

Vídeo em que o parlamentar aparece trocando socos com um homem viralizou nas redes sociais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:12)
PontoPoder
foto do deputado Renato Freitas, deputado estadual do Paraná, em sessão na Câmara.
Legenda: Renato Freitas diz que reagiu após ofensas de cunho racista e ideológico.
Foto: Rodrigo Fonseca/CMC.

O deputado estadual do Paraná, Renato Freitas (PT), foi flagrado em uma briga no Centro de Curitiba nessa quarta-feira (19).

Vídeos do momento em que o parlamentar troca socos com outro homem foram amplamente compartilhados nas redes sociais.

Renato Freitas se pronunciou após a repercussão afirmando que agiu em defesa própria ao reagir à ação de um agressor que o perseguiu e fez ofensas de caráter racista e ideológico.

Ele diz ter sido vítima de "humilhação, racismo, injúria, violência, agressão".

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) informou que o caso será analisado pelo Conselho de Ética da Casa em até 90 dias.

Quem é Renato Freitas

O deputado Renato Freitas, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), é professor universitário, advogado popular e pai de uma menina, Aurora.

Líder da oposição em 2020, Renato Freitas estava em seu primeiro mandato no Legislativo quando foi eleito deputado estadual. 

Segundo informa a biografia do deputado no portal da Câmara de Curitiba, Renato de Almeida Freitas Junior é natural de Sorocaba, interior de São Paulo. Ele é graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Pesquisador na área de Direito Penal, Criminologia e Sociologia da Violência, já atuou na Defensoria Pública do Estado do Paraná.

Autodeclarado de esquerda, Renato Freitas disputou uma das vagas para a Câmara de Curitiba pelo Psol em 2016. Já em 2018, pelo PT, foi candidato a deputado estadual, quando obteve 15 mil votos.

Educação, segurança e moradia são as principais bandeiras do parlamentar.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Rholden Queiroz é reeleito presidente do TCE para o biênio 2026-2027

teaser image
PontoPoder

PL Antifacção: saiba como votaram os deputados cearenses

Entenda briga envolvendo deputado

Renato Freitas se envolveu em uma briga com um homem na manhã dessa quarta-feira, no Centro de Curitiba. Os dois trocaram socos.

No início das imagens, que circulam nas redes sociais, é possível ver o petista falando para o homem: "Vamos, bonitão", incitando a briga.

O parlamentar foi atingido com um soco no rosto e caiu no chão, mas logo levanta e os dois continuam as agressões. O homem ainda disse ao parlamentar: "Você não é o famosinho?". Em um dos vídeos, o deputado aparece com o rosto sangrando.

Renato Freitas teria tido ferimentos no nariz e foi encaminhado para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde do outro homem envolvido na briga.

O caso está sendo analisado pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

O que diz Renato Freitas

O deputado estadual se pronunciou por meio de vídeo nas redes sociais afirmando que agiu em defesa própria.

No pronunciamento, Freitas alegou ter trocado agressões com o homem pelo mesmo motivo que o fazia brigar na rua no Ensino Fundamental: "humilhação, racismo, injúria, violência, agressão".

A equipe do parlamentar ressaltou que ele reagiu após o agressor o perseguir e fazer ofensas de cunho racista e ideológico.

"Eu não aprendi a baixar a cabeça. Não me orgulho de estar brigando na rua, jamais. Você que está me assistindo não inveje o homem violento e nem siga nenhum dos seus caminhos. Mas o fato é que hoje eu estava com a minha amiga, também negra, nós dois atravessando uma rua, e o cara tocou o carro em cima de nós para dar um choque, para mostrar que ele tem um carro, que ele tem poder ou sei lá o quê", contou Renato.

Durante a situação, o deputado disse que olhou para o motorista, que rebateu dizendo: "Tá olhando o quê?". Nesse momento, segundo Freitas, o homem teria começado a xingá-lo, descido do carro e iniciado as agressões.

"É Curitiba, fio (sic). Para sobreviver, só sendo sobrevivente", afirmou o deputado.

Assuntos Relacionados
foto do deputado Renato Freitas, deputado estadual do Paraná, em sessão na Câmara.
PontoPoder

Quem é Renato Freitas, deputado filmado em briga no Paraná

Vídeo em que o parlamentar aparece trocando socos com um homem viralizou nas redes sociais.

Redação
Há 22 minutos
mão feminina segurando um celular
Inácio Aguiar

Nova lei proíbe bloqueio de celulares por inadimplência no Ceará; entenda

Norma trata da relação entre consumidores, operadoras e varejo

Inácio Aguiar
20 de Novembro de 2025
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista para o JMTV, da TV Mirante. Imperatriz – Maranhão (MA).
PontoPoder

Lula critica mudanças no PL Antifacção e cobra ação do Senado

O ministro da Fazenda texto aprovado pela Câmara.

Redação
19 de Novembro de 2025
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Alece aprova projeto de formação de líderes estudantis e bolsas para egressos da rede estadual

Proposição do Governo do Ceará tramitou em regime de urgência e foi aprovada por aclamação.

Marcos Moreira
19 de Novembro de 2025
Corredor interno de uma unidade de saúde pública, com piso claro e paredes revestidas em azulejos brancos. À direita, um cartaz com o logotipo azul do SUS colado na parede. À esquerda, um balcão de atendimento em granito, atrás do qual uma profissional de saúde trabalha sentada. Dois homens caminham pelo corredor em direção a outra sala iluminada ao fundo.
PontoPoder

'Refém das emendas': É possível romper a dependência dos municípios no custeio da saúde?

Propostas vão de revisão do pacto federativo a novas regras para uso das emendas no custeio do SUS.

Igor Cavalcante, Marcos Moreira e Beatriz Matos
19 de Novembro de 2025
Servidor da Secretaria de Patrimônio da União fixa aviso de obra embargada na Praia de Jericoacoara
Inácio Aguiar

Obra irregular e ocupação da faixa de praia geram multa milionária à Prefeitura e hotéis em Jeri

SPU diz não ter recebido "nem ofício" sobre obras na praia denunciada pelo Conselho Comunitário

Inácio Aguiar
19 de Novembro de 2025
Imagem mostra plenário da Câmara dos Deputados durante votação do PL Antifacção, com foco no presidente da casa, Hugo Mota, sentando ao meio da mesa diretora, ao lado de outros parlamentares.
PontoPoder

PL Antifacção: saiba como votaram os deputados cearenses

Veja como os representantes do Estado se posicionaram na apreciação.

Carol Melo
19 de Novembro de 2025
Rosto de pessoas negras em close up
Inácio Aguiar

Diferente de Fortaleza, municípios do Interior decretam ponto facultativo nesta sexta; veja a lista

Gestões municipais estendem feriado da Consciência Negra e ajustam funcionamento dos serviços públicos

Inácio Aguiar
19 de Novembro de 2025
Guilherme Derrite, deputado relator do projeto, fala na tribuna da Câmara.
PontoPoder

Câmara aprova texto-base do PL Antifacção

Projeto de lei segue para aprovação no Senado.

Redação
18 de Novembro de 2025
Rholden é um homem jovem de barba rala e cabelo preto. Na foto, ele usa terno cinza, camisa social branca e gravata cinza, além de óculos de armação preta.
PontoPoder

Rholden Queiroz é reeleito presidente do TCE para o biênio 2026-2027

A eleição ocorreu nesta terça-feira (18).

Redação
18 de Novembro de 2025
Foto mostra recepção do Hospital Geral Dr. César Cals durante visita de deputados estaduais da oposição à unidade.
PontoPoder

Oposição da Alece visita Hospital César Cals, conversa com a direção e cobra laudos para reabertura

Unidade foi desativada por tempo indeterminado após o incêndio na semana passada.

Marcos Moreira
18 de Novembro de 2025
Foto da coletiva de imprensa na Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Plano Diretor vai ao plenário da CMFor com 'superemenda' e promessa de votação no início de dezembro

A alteração no texto foi proposta por 33 vereadores de Fortaleza.

Bruno Leite e Thatiany Nascimento
18 de Novembro de 2025
Foto de uma obra na praia de Jericoacoara Ceará
Inácio Aguiar

Órgãos federais encontram cenário de desmando e destruição à beira-mar em Jeri

A Prefeitura e um hotel de luxo foram multados pela Secretaria de Patrimônio da União

Inácio Aguiar
18 de Novembro de 2025
Foto mostra profissional de saúde conduzindo maca com paciente nos corredores do Instituto Dr. José Frota (IJF).
PontoPoder

Principal destino das emendas no Ceará, Saúde sofre ameaça por falta de previsibilidade no custeio

Dependência de articulações políticas torna irregular o volume de repasses para o financiamento da área.

Igor Cavalcante, Marcos Moreira e Beatriz Matos
18 de Novembro de 2025
Alexandre de Moraes, ministro do STF, com semblante sério, vestindo terno azul, gravata e toga preta, em um fundo escuro.
PontoPoder

Moraes vota para condenar 9 réus da trama golpista por plano de matar autoridades

A maioria dos réus é dos chamados "kids pretos".

Redação
18 de Novembro de 2025
Deputados Leonardo Pinheiro, De Assis Diniz e Messias Dias durante minuto de silêncio na Alece.
PontoPoder

Alece suspende sessão por morte de ex-deputado estadual Augustinho Moreira

O político foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no último sábado (15).

Marcos Moreira
18 de Novembro de 2025
Imagem mostra presidente Lula com expressão pensativa, mão no queixo, durante um evento público.
PontoPoder

Lula sanciona lei que proíbe linguagem neutra em governos

Saiba o que muda e como medida afeta uso de "elu", "delu" e "todes".

Redação
18 de Novembro de 2025
Imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro, com foco no rosto de expressão séria, usando terno e gravata.
PontoPoder

STF publica acórdão de julgamento de recursos de Bolsonaro

Entenda quais são as próximas etapas do processo do ex-presidente.

Redação
18 de Novembro de 2025
Fotos mostram deputados estaduais Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Dra. Silvana e Marta Gonçalves durante discursos na tribuna da Alece.
PontoPoder

Após um ano engavetado, cassação dos deputados estaduais do PL Ceará volta à pauta do TSE

Parlamentares foram cassados no TRE sob acusação de fraude à cota de gênero, mas seguem nos mandatos até o fim do julgamento.

Marcos Moreira
18 de Novembro de 2025
Embargo a obra na praia de Jericoacoara
Inácio Aguiar

Nova polêmica: SPU embarga obra da prefeitura na praia de Jeri por falta de licença

A intervenção buscava conter o avanço do mar em frente a um hotel de luxo

Inácio Aguiar
18 de Novembro de 2025