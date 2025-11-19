PL Antifacção: saiba como votaram os deputados cearenses
Veja como os representantes do Estado se posicionaram na apreciação.
Os deputados federais aprovaram, na noite dessa terça-feira (18), o texto-base do projeto de lei que amplia as penas para quem participa de organizações criminosas ou milícias, conhecido como PL Antifacção.
A proposta recebeu 370 votos a favor, 110 contrários e 3 abstenções e, agora, segue para a análise do Senado Federal.
De autoria do Governo Federal, o projeto foi substancialmente alterado pelo relator, o parlamentar Guilherme Derrite (PP-SP), que apresentou seis versões do texto, gerando críticas de aliados e de governistas.
As mudanças feitas pelo antigo secretário de Segurança do Estado de São Paulo não foram bem avaliadas por aliados do presidente Luiz Inácio Lula (PT), que majoritariamente votaram contra a aprovação da proposta, enquanto parte da oposição foi a favor.
Como votaram os deputados cearenses
Entre os 22 representantes do Ceará na Câmara dos Deputados, 19 foram favoráveis à aprovação do PL Antifacção.
Somente os três deputados do Partido dos Trabalhadores (PT) votaram contra a medida.
Abaixo, veja como cada parlamentar cearense votou:
|Deputado federal
|Como votou
|AJ Albuquerque (PP-CE)
|A favor
|André Fernandes (PL-CE)
|A favor
|André Figueiredo (PDT-CE)
|A favor
|Célio Studart (PSD-CE)
|A favor
|Danilo Forte (UNIÃO-CE)
|A favor
|Dayany Bittencourt (UNIÃO-CE)
|A favor
|Domingos Neto (PSD-CE)
|A favor
|Dr. Jaziel (PL-CE)
|A favor
|Eduardo Bismarck (PDT-CE)
|A favor
|Eunício Oliveira (MDB-CE)
|A favor
|Fernanda Pessoa (UNIÃO-CE)
|A favor
|José Airton Félix Cirilo (PT-CE)
|Contra
|José Guimarães (PT-CE)
|Contra
|Júnior Mano (PSB-CE)
|A favor
|Leônidas Cristino (PDT-CE)
|A favor
|Luiz Gastão (PSD-CE)
|A favor
|Luizianne Lins (PT-CE)
|Contra
|Matheus Noronha (PL-CE)
|A favor
|Mauro Benevides Filho (PDT-CE)
|A favor
|Moses Rodrigues (UNIÃO-CE)
|A favor
|Robério Monteiro (PDT-CE)
|A favor
|Yury do Paredão (MDB-CE)
|A favor
O que o PL Antifacção propõe?
O texto proposto por Derrite cria e detalha novas condutas ligadas à atuação de facções e milícias, incluindo o chamado “domínio social estruturado”, que passa a ter pena prevista de 20 a 40 anos de reclusão. Quem favorecer esse domínio poderá cumprir entre 12 e 20 anos.
Segundo o texto, ambos os crimes seriam hediondos, e os condenados por eles não teriam direito a anistia, graça, indulto, fiança ou liberdade condicional, conforme informações da Agência Câmara Notícias.
A medida também abre caminho para a apreensão antecipada de bens de investigados, permitindo, inclusive, o perdimento antes do trânsito em julgado da ação penal — mudança considerada dura por parte dos parlamentares.
Além disso, o projeto determina a criação de novas estratégias de combate às facções. Um dos instrumentos propostos é a criação de um banco de dados com a identificação de todos os grupos organizados no Brasil.