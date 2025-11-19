Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

PL Antifacção: saiba como votaram os deputados cearenses

Veja como os representantes do Estado se posicionaram na apreciação.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
PontoPoder
Imagem mostra plenário da Câmara dos Deputados durante votação do PL Antifacção, com foco no presidente da casa, Hugo Mota, sentando ao meio da mesa diretora, ao lado de outros parlamentares.
Legenda: Somente três parlamentares se abstiveram de votar na ocasião.
Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados.

Os deputados federais aprovaram, na noite dessa terça-feira (18), o texto-base do projeto de lei que amplia as penas para quem participa de organizações criminosas ou milícias, conhecido como PL Antifacção.

A proposta recebeu 370 votos a favor, 110 contrários e 3 abstenções e, agora, segue para a análise do Senado Federal.  

De autoria do Governo Federal, o projeto foi substancialmente alterado pelo relator, o parlamentar Guilherme Derrite (PP-SP), que apresentou seis versões do texto, gerando críticas de aliados e de governistas. 

As mudanças feitas pelo antigo secretário de Segurança do Estado de São Paulo não foram bem avaliadas por aliados do presidente Luiz Inácio Lula (PT), que majoritariamente votaram contra a aprovação da proposta, enquanto parte da oposição foi a favor.

Como votaram os deputados cearenses

Entre os 22 representantes do Ceará na Câmara dos Deputados, 19 foram favoráveis à aprovação do PL Antifacção.

Somente os três deputados do Partido dos Trabalhadores (PT) votaram contra a medida.

Abaixo, veja como cada parlamentar cearense votou:

Deputado federal Como votou
AJ Albuquerque (PP-CE) A favor
André Fernandes (PL-CE) A favor
André Figueiredo (PDT-CE) A favor
Célio Studart (PSD-CE) A favor
Danilo Forte (UNIÃO-CE)  A favor
Dayany Bittencourt (UNIÃO-CE)  A favor
Domingos Neto (PSD-CE)  A favor
Dr. Jaziel (PL-CE) A favor
Eduardo Bismarck (PDT-CE) A favor
Eunício Oliveira (MDB-CE) A favor
Fernanda Pessoa (UNIÃO-CE) A favor
José Airton Félix Cirilo (PT-CE) Contra
José Guimarães (PT-CE) Contra
Júnior Mano (PSB-CE) A favor
Leônidas Cristino (PDT-CE) A favor
Luiz Gastão (PSD-CE)  A favor
Luizianne Lins (PT-CE)  Contra
Matheus Noronha (PL-CE)  A favor
Mauro Benevides Filho (PDT-CE) A favor 
Moses Rodrigues (UNIÃO-CE) A favor 
Robério Monteiro (PDT-CE) A favor 
Yury do Paredão (MDB-CE)  A favor

Veja também

teaser image
PontoPoder

Lula sanciona lei que proíbe linguagem neutra em governos

teaser image
PontoPoder

Moraes vota para condenar 9 réus da trama golpista por plano de matar autoridades

O que o PL Antifacção propõe?

O texto proposto por Derrite cria e detalha novas condutas ligadas à atuação de facções e milícias, incluindo o chamado “domínio social estruturado”, que passa a ter pena prevista de 20 a 40 anos de reclusão. Quem favorecer esse domínio poderá cumprir entre 12 e 20 anos.

Segundo o texto, ambos os crimes seriam hediondos, e os condenados por eles não teriam direito a anistia, graça, indulto, fiança ou liberdade condicional, conforme informações da Agência Câmara Notícias.

A medida também abre caminho para a apreensão antecipada de bens de investigados, permitindo, inclusive, o perdimento antes do trânsito em julgado da ação penal — mudança considerada dura por parte dos parlamentares.

Além disso, o projeto determina a criação de novas estratégias de combate às facções. Um dos instrumentos propostos é a criação de um banco de dados com a identificação de todos os grupos organizados no Brasil.

Assuntos Relacionados
Servidor da Secretaria de Patrimônio da União fixa aviso de obra embargada na Praia de Jericoacoara
Inácio Aguiar

Obra irregular e ocupação da faixa de praia geram multa milionária à Prefeitura e hotéis em Jeri

SPU diz não ter recebido "nem ofício" sobre obras na praia denunciada pelo Conselho Comunitário

Inácio Aguiar
Há 1 hora
Imagem mostra plenário da Câmara dos Deputados durante votação do PL Antifacção, com foco no presidente da casa, Hugo Mota, sentando ao meio da mesa diretora, ao lado de outros parlamentares.
PontoPoder

PL Antifacção: saiba como votaram os deputados cearenses

Veja como os representantes do Estado se posicionaram na apreciação.

Carol Melo
Há 2 horas
Rosto de pessoas negras em close up
Inácio Aguiar

Diferente de Fortaleza, municípios do Interior decretam ponto facultativo nesta sexta; veja a lista

Gestões municipais estendem feriado da Consciência Negra e ajustam funcionamento dos serviços públicos

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Guilherme Derrite, deputado relator do projeto, fala na tribuna da Câmara.
PontoPoder

Câmara aprova texto-base do PL Antifacção

Projeto de lei segue para aprovação no Senado.

Redação
18 de Novembro de 2025
Rholden é um homem jovem de barba rala e cabelo preto. Na foto, ele usa terno cinza, camisa social branca e gravata cinza, além de óculos de armação preta.
PontoPoder

Rholden Queiroz é reeleito presidente do TCE para o biênio 2026-2027

A eleição ocorreu nesta terça-feira (18).

Redação
18 de Novembro de 2025
Foto mostra recepção do Hospital Geral Dr. César Cals durante visita de deputados estaduais da oposição à unidade.
PontoPoder

Oposição da Alece visita Hospital César Cals, conversa com a direção e cobra laudos para reabertura

Unidade foi desativada por tempo indeterminado após o incêndio na semana passada.

Marcos Moreira
18 de Novembro de 2025
Foto da coletiva de imprensa na Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Plano Diretor vai ao plenário da CMFor com 'superemenda' e promessa de votação no início de dezembro

A alteração no texto foi proposta por 33 vereadores de Fortaleza.

Bruno Leite e Thatiany Nascimento
18 de Novembro de 2025
Foto de uma obra na praia de Jericoacoara Ceará
Inácio Aguiar

Órgãos federais encontram cenário de desmando e destruição à beira-mar em Jeri

A Prefeitura e um hotel de luxo foram multados pela Secretaria de Patrimônio da União

Inácio Aguiar
18 de Novembro de 2025
Foto mostra profissional de saúde conduzindo maca com paciente nos corredores do Instituto Dr. José Frota (IJF).
PontoPoder

Principal destino das emendas no Ceará, Saúde sofre ameaça por falta de previsibilidade no custeio

Dependência de articulações políticas torna irregular o volume de repasses para o financiamento da área.

Igor Cavalcante, Marcos Moreira e Beatriz Matos
18 de Novembro de 2025
Alexandre de Moraes, ministro do STF, com semblante sério, vestindo terno azul, gravata e toga preta, em um fundo escuro.
PontoPoder

Moraes vota para condenar 9 réus da trama golpista por plano de matar autoridades

A maioria dos réus é dos chamados "kids pretos".

Redação
18 de Novembro de 2025
Deputados Leonardo Pinheiro, De Assis Diniz e Messias Dias durante minuto de silêncio na Alece.
PontoPoder

Alece suspende sessão por morte de ex-deputado estadual Augustinho Moreira

O político foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no último sábado (15).

Marcos Moreira
18 de Novembro de 2025
Imagem mostra presidente Lula com expressão pensativa, mão no queixo, durante um evento público.
PontoPoder

Lula sanciona lei que proíbe linguagem neutra em governos

Saiba o que muda e como medida afeta uso de "elu", "delu" e "todes".

Redação
18 de Novembro de 2025
Imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro, com foco no rosto de expressão séria, usando terno e gravata.
PontoPoder

STF publica acórdão de julgamento de recursos de Bolsonaro

Entenda quais são as próximas etapas do processo do ex-presidente.

Redação
18 de Novembro de 2025
Fotos mostram deputados estaduais Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Dra. Silvana e Marta Gonçalves durante discursos na tribuna da Alece.
PontoPoder

Após um ano engavetado, cassação dos deputados estaduais do PL Ceará volta à pauta do TSE

Parlamentares foram cassados no TRE sob acusação de fraude à cota de gênero, mas seguem nos mandatos até o fim do julgamento.

Marcos Moreira
18 de Novembro de 2025
Embargo a obra na praia de Jericoacoara
Inácio Aguiar

Nova polêmica: SPU embarga obra da prefeitura na praia de Jeri por falta de licença

A intervenção buscava conter o avanço do mar em frente a um hotel de luxo

Inácio Aguiar
18 de Novembro de 2025
Foto mostra fachada do Hospital Universitário do Ceará.
PontoPoder

Como a saúde se tornou o principal destino das emendas federais no Ceará

Média histórica mostra que parlamentares cearenses aportam R$ 9 em cada R$ 10 dos repasses para a área.

Igor Cavalcante, Marcos Moreira e Beatriz Matos
17 de Novembro de 2025
Imagem mostra Jair Bolsonaro com expressão séria, visto de perfil, com luzes vermelhas e azuis desfocadas ao fundo.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro reúne laudos para pedir pena em prisão domiciliar

Advogados devem solicitar que sentença seja cumprida em casa.

Redação
17 de Novembro de 2025
Sargento Reginauro durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputado Sargento Reginauro recebe alta após 11 dias internado por infecção

Ainda não há previsão do retorno do parlamentar à Assembleia Legislativa do Ceará.

Marcos Moreira
17 de Novembro de 2025
Imagem mostra Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, olhando para o lado. ele está cercado por outros homens.
PontoPoder

STF publica ata de julgamento que recusou recurso de Bolsonaro

Entenda quais são as próximas etapas do processo do ex-presidente.

Redação
17 de Novembro de 2025
Lula sorrindo ao lado da filha Lurian em um ambiente ao ar livre.
PontoPoder

Filha mais velha de Lula passa mal e é hospitalizada no RJ

Segundo fontes ligadas à família, ela sentiu um incômodo no peito no sábado (15).

Redação
17 de Novembro de 2025