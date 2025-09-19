Diário do Nordeste
Corpos de homens que desapareceram após viagem para cobrar dívidas são encontrados

Caso aconteceu no Paraná. Vítimas foram identificadas como Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:27)
País
Imagem mostra vítimas que foram encontradas mortas em Icaraíma
Legenda: Os quatro foram vistos pela última vez conversando no balcão de uma panificadora de Icaraíma, no dia 5 de agosto
Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Paraná informou que os corpos de quatro homens foram encontrados na área rural de Icaraíma, no interior do Estado, na madrugada desta sexta-feira (19). Segundo informações do g1, as vítimas estavam desaparecidas desde o começo de agosto, após saírem de São José do Rio Preto, em São Paulo, para cobrar uma dívida na cidade paranaense. 

As vítimas foram identificadas como Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza. Conforme o delegado Gabriel Menezes, as roupas ajudaram no reconhecimento.

Segundo a PC-PR, os suspeitos de envolvimento no crime são: Antonio Buscariollo, de 66 anos, e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, de 22, respectivamente pai e filho. Eles são considerados foragidos.

Na última sexta-feira (12), as autoridades já haviam encontrado a picape usada pelas vítimas com marcas de tiros e vestígios de sangue. O carro estava em um bunker a nove quilômetros "da propriedade que possa ter relação com o crime", conforme nota da Polícia Militar do Paraná. 

Escavações na região onde o carro estava tiveram início na manhã de quinta-feira (18), e os corpos foram encontrados a 500 metros do local, com plantas jogadas em cima.

"As investigações seguem para a completa identificação dos autores desse crime, mas ainda em sigilo em razão da natureza dos trabalhos realizados", diz comunicado da Polícia Civil paranaense.

Cobrança de dívida

Robishley de Oliveira, Rafael Marascalchi e Diego Afonso viajaram para Icaraíma, no dia 4 de agosto, para cobrar uma dívida de R$ 255 mil pela venda de uma propriedade rural. Segundo a investigação, o imóvel era de Alencar, que contratou o trio para a cobrança e se juntou ao grupo quando eles chegaram à cidade. 

A Polícia afirma que os quatro foram até o distrito de Vila Rica do Ivaí para cobrar o devedor, ainda no mesmo dia, e combinaram de voltar no dia seguinte para receber o pagamento. 

No dia 5 de agosto, os quatro foram vistos pela última vez conversando no balcão de uma panificadora de Icaraíma, por volta das 10h, conforme imagens de câmera de segurança. Eles deixaram de responder às famílias por volta das 12h. 

Após a esposa de uma das vítimas acionar as autoridades, a Polícia foi até a propriedade, já no dia 6 de agosto, e falou com Antonio e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, que foram conduzidos à delegacia.

Pai e filho passaram a ser suspeitos após deixaram a propriedade assim que foram liberados da delegacia. Desde então, não foram mais encontrados. Contra eles foram expedidos mandados de prisão temporária.

