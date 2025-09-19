Dia da Pessoa com Deficiência é celebrado com programação gratuita em espaços culturais do Ceará

No próximo domingo, 21 de setembro, celebra-se o Dia Nacional da Luta da Pessoa Com Deficiência, instituído na década de 80 e oficializado por lei em julho de 2005. A data, que visa destacar conquistas e relembrar as demandas das pessoas com deficiência, também se tornou um momento de refletir sobre a importância do protagonismo deste segmento da população em todos os espaços.

Espaços de cultura em diferentes pontos do Ceará têm realizado, durante este mês, uma série de ações com foco na arte produzida por pessoas com deficiência e atenção ainda maior à acessibilidade na programação cultural.

Em Fortaleza, equipamentos vinculados à Secretaria da Cultura de Fortaleza (Centro Cultural Belchior) e à Secretaria da Cultura do Ceará (Estação das Artes, Mercado AlimentaCE, MIS, Museu Ferroviário, Pinacoteca do Ceará, Biblioteca Estadual do Ceará, Dragão do Mar, Hub Porto Dragão e Centro Cultural Bom Jardim) terão programação gratuita para todos os públicos, contemplando diferentes idades e interesses artísticos.

Já no interior do Estado, os destaques ocorrem nas cidades do Crato, Quixadá e Quixeramobim, que também contam com atividades alusivas à data.

Diversidade de linguagens artísticas

Na Rede Pública de Equipamentos Culturais do Ceará (Rece), a programação alusiva ao protagonismo de pessoas com deficiência, que acontece tradicionalmente nos meses de setembro, foi ampliada neste ano, com ações em diferentes linguagens, como música, teatro, dança, literatura e artes visuais.

As atividades fazem parte da campanha Cultura do Acesso, encabeçada pela Coordenadoria da Diversidade, Acessibilidade e Cidadania Cultural (Codac) da Secult-CE. Segundo a coordenadora da Codac, Helena Campelo, o projeto faz parte de um "compromisso político com a acessibilidade cultural" tendo como base uma perspectiva anticapacitista.

Entre os destaques da programação estão o festival Conexão DEF, na Estação das Artes, e o festival Surdará, na Biblioteca Estadual do Ceará, que contam com ampla gama de atividades para todos os públicos.

Para Thamyle Vieira, orientadora da célula de Acessibilidade da Codac, a realização de uma programação específica com este mote é de grande importância não só para tornar a cultura acessível a todos, "mas também para reconhecer artistas e trabalhadores da cultura com deficiência como protagonistas do processo cultural", destaca.

"Quando criam, pesquisam, produzem e apresentam seus trabalhos, ampliam a diversidade estética e crítica da arte, deslocam olhares e ajudam a transformar estruturas historicamente marcadas pelo capacitismo. Esse protagonismo é fundamental para que as políticas culturais sejam mais justas e plurais no nosso estado", aponta.

Atualmente, os equipamentos do Estado possuem reserva de vagas em editais de fomento para garantir que, durante todo o ano, artistas com deficiência também tenham espaço nos equipamentos culturais.

"Ainda há muito a avançar, mas o movimento já é visível. Espetáculos, oficinas, exposições e debates vêm sendo realizados com protagonismo de artistas Def ao longo de todo o ano, não apenas em datas específicas", conclui.

Veja também Verso Cidade da Criança vira um dos melhores destinos de lazer para famílias em Fortaleza Verso Artista cearense com deficiência é o primeiro a estrear espetáculo de dança no Inhotim

Confira a programação

CENTRO CULTURAL BELCHIOR

20/09 (sábado)

Sarau Surdará - Apresentações, traduções e performances

Horário: 19h

Onde: Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema

Acessível em Libras

ESTAÇÃO DAS ARTES

21/09 (domingo)

Festival Conexão DEF

10h às 15h - Feira Criativa, com MG Artes, Gabi Motta e Painépou

10h às 13h - IlustraLab Kids: Ilustrando Letras - Oficina infantil de Letras Criativas, com Samuel Vagner

10h às 12h30 - Slam Mãos Quentes | Acessível em Libras

12h30 às 13h - Espetáculo Circense, com Eduardo Show da Vida

13h15 às 13h30 - Espetáculo “A Ópera do Malandro: em construção”, com Grupo de Teatro Olho Mágico | Acessível em Libras

13h30 às 15h - Bosco Defar | Acessível em Libras

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

MERCADO ALIMENTACE

24/09 (quarta-feira)

Visita mediada sensorial ao espaço etnobotânico com alunos do Instituto dos Cegos, com mediação de Suel Silva e Matheus Henrique

Horário: 8h às 10h

Onde: Espaço Etnobotânico e Horta Comunitária do Mercado AlimentaCE (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Público-alvo: Público do Instituto dos Cegos

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DO CEARÁ

21/09 (domingo)

Show - Mateusinho do Acordeon

Horário: 16h

Onde: Praça do MIS CE (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

27/09 (sábado)

Yoga Acessível - Para todos os públicos

Horário: 16h

Onde: Praça do MIS CE (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Lançamento do livro "Minhas pérolas", de Marluce Aires

Horário: 17h

Onde: Jardim do Casarão do MIS

28/09 (domingo)

Sarau Manas com Lyvia Cruz

Horário: 15h30

Jardim do Casarão do MIS

Acessível em Libras

MUSEU FERROVIÁRIO ESTAÇÃO JOÃO FELIPE

20/09 (sábado)

Seminário de Acessibilidade: experiências táteis em museus

Mesa-redonda: “Obras táteis: preservando o original, ampliando o acesso”, com Rebeca Barroso Lima e Roberto Vieira. Mediação de Alana Silva

Horário: 14h30 às 17h

Onde: Auditório da Kuya - Centro de Design do Ceará (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acessível em Libras

21/09 (domingo)

Seminário de Acessibilidade: experiências táteis em museus

Oficina: "Criação de obras acessíveis para exposições museais", com Lara Lima

Horário: 10h30 às 12h30

Onde: Laboratório de Prototipagem da Kuya - Centro de Design do Ceará

Inscrições via Instagram: @museuferroviariojoafelipe

Visita mediada à exposição "Nos trilhos do tempo. Histórias da ferrovia do Ceará" com o tema “Ferrovia acessível”

Horário: 14h às 15h

Onde: Museu Ferroviário Estação João Felipe (R. 24 de Maio, s/n - Centro)

Acessível em Libras

PINACOTECA DO CEARÁ

19/09 (sexta-feira)

Oficina em Libras – Corpo que Fala, com Lídia Emanuelle e Leticia Costa

Horário: 15h às 16h

Onde: Pinacoteca - Exposições Existências Paralelas — acervo em (des)construção, Mostra Acervo e Ateliê 1 (Rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Classificação: 14 anos

Inscrições na recepção, com 1h de antecedência

Tradução para Português

20/09 (sábado)

Visita Temática – Símbolo de Libras: Mãos que Falam, Olhos que Escutam, com Lídia Emanuelle e Ligia Bessa

Horário: 16h às 17h

Onde: Exposição Existências Paralelas — acervo em (des)construção

Classificação livre com foco em jovens, adultos e idosos

Inscrições na recepção, com 1h de antecedência

Tradução para Português

25/09 (quinta-feira)

Conversa de Ateliê – Cultura Sem Obstáculos: Exposições Acessíveis, com Marina Baffini

Horário: 17h às 18h30

Onde: Ateliê 1 da Pinacoteca do Ceará

Classificação: Livre

Distribuição de senhas na recepção, 1h antes da atividade

28/09 (domingo)

Ateliê Criança Cria – Ateliê Sensorial (símbolo da neurodivergência), com Juliana Ferreira

Horário: 10h às 11h (manhã) e 15h às 16h (tarde)

Onde: Ateliê 1 da Pinacoteca do Ceará

Classificação: a partir de 3 anos

Público-alvo: crianças neurodivergentes

Inscrição prévia: de 25 a 28 de agosto, no Instagram da Pinacoteca

BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL DO CEARÁ (BECE)

19/09 (sexta-feira)

A Hora da História com Rosa Cristina - Leitura do livro “Ouvindo com Vitória”, de Sharlene Serra

Horário: 16h

Classificação indicativa: Livre

23/09 (terça-feira)

Yoga Acessível na Bece

Horário: 19h

Classificação indicativa: Livre

24/09 (quarta-feira)

Festival Surdará

Vivência Mãos Criativas: Brincando e Criando com Mel e Luna

Horário: 9h30 e 14h10

Classificação indicativa: Livre

Contação de História “Contos de Hermione”, com Renata Freitas

Horário: 10h20 e 15h

Classificação indicativa: Livre

26/09 (sexta-feira)

A Hora da História com Rosa Cristina - Leitura do livro “Ouvindo com Vitória”, de Sharlene Serra

Horário: 16h

Classificação indicativa: Livre

27/09 (sábado)

Clubinho de Leitura com Vovó Carla - Leitura do livro “Não Somos Anjinhos”, de Gusti Rosemfett

Horário: 11h

Classificação indicativa: Livre

Espetáculo “Teatro de Bonecas Surda e Ouvinte: Fiona e Tainá”, com Renata Freitas e Lyvia Cruz

Horário: 15h

Classificação indicativa: Livre

Acessível em Libras

28/09 (domingo)

Espetáculo “Teatro de Bonecas Surda e Ouvinte: Fiona e Tainá”, com Renata Freitas e Lyvia Cruz

Horário: 10h e 15h

Classificação indicativa: Livre

Acessível em Libras

30/09 (segunda-feira)

Encontro “Acessibilidade Cultural em Rede”

Horário: 9h

Classificação indicativa: Livre

Acessível em Libras

CENTRO DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA

19/09 (sexta-feira)

Mostra de Esquetes da Comunidade Surda

Horário: 18h

Onde: Teatro Dragão do Mar

21/09 (domingo)

Brincando e Pintando no Dragão com as duas vivências: Humor (com Daniel Almeida) e Desenho (com Eleotério Tomaz), ambos professores surdos, destinado a crianças surdas e ouvintes

Horário: 16h às 18h

Onde: Praça Verde do Dragão do Mar

HUB CULTURAL PORTO DRAGÃO

19/09 (sexta-feira)

Espetáculo teatral: Salmo 91, com Grupo Imagens

Onde: R. Bóris, 90 C - Centro

Acessível em Libras

23/09 (terça-feira)

PRIS - Programa de Residências e Intercâmbios: Seminário Produção, Comunicação e Acessibilidade Estética

Onde: R. Bóris, 90 C - Centro

Acessível em Libras

26/09 (sexta-feira)

Espetáculo teatral: Salmo 91, com Grupo Imagens

Onde: R. Bóris, 90 C - Centro

Acessível em Libras

CENTRO CULTURAL BOM JARDIM (CCBJ)

22/09 (segunda-feira)

Teatro - Lyvia Cruz apresenta Chapeuzinho Azul (Festival Surdará)

Horário: 14h às 15h

Onde: Teatro Marcus Miranda - CCBJ (Rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)

Classificação indicativa: Livre 27/09 (sábado)

Praça Central - Lyvia Cruz apresenta História Divertida: ABC em Libras

Horário: A confirmar

Cidades do interior também celebram data

Legenda: Atividades acontecem em três cidades do interior (foto de apoio ilustrativo) Foto: Divulgação/Acervo Secult Ceará

Equipamentos culturais do interior do Estado também terão programação especial alusiva à data. Durante todo o mês, os municípios Crato, Quixadá e Quixeramobim recebem ações gratuitas para todos os públicos. Confira as atividades dos próximos dias:

Centro Cultural do Cariri (Crato)

19 a 21/09 (sexta-feira a domingo)

Oficina "Composição de tradução de música – da produção à performance", com Dãrley Santos

Horário: no dia 19, das 17h às 21h; nos dias 20 e 21, das 15h às 19h

Onde: Sala de Formação 02 - CCCariri (Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro / Batateiras)

Classificação indicativa: 16 anos

Inscrições via formulário on-line, neste link

Acessível em Libras (disponível mediante inscrição prévia)

28/09 (domingo)

17h - Diálogos de Acesso: Corpo Intruso - Arte, Cultura e Ancestralidade DEF, com Estela Lapponi

Local: Átrio - CCCariri (Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro / Batateiras)

Classificação indicativa: 16 anos

Acessível em Libras

Casa de Saberes Cego Aderaldo​ (Quixadá)

19/09 e 20/09 (sexta-feira e sábado)

9º Encontro de Leitores do Sertão Central - Do cordel à HQ: não há quem diga onde termina e começa o sertão

Horário: 8h às 21h

Onde: R. Pascoal Crispino, 167 - Centro

Acessível em Libras

25/09 (quinta-feira)

Lançamento do Livro Menino Bernardo - Mônica Mota

Horário: 18h

Onde: R. Pascoal Crispino, 167 - Centro

Acessível em Libras

Casa de Antônio Conselheiro (Quixeramobim)

29/09 (segunda-feira)

Exibição e debate do filme “O Som do Silêncio”

Horário: 18h

Onde: Anfiteatro da Casa de Antônio Conselheiro (R. Cônego Aureliano Mota, 210 - Centro)

Acessível em Libras