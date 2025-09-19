Dia da Pessoa com Deficiência é celebrado com programação gratuita em espaços culturais do Ceará
Ações de literatura, música, artes visuais e mais têm destaque em diferentes pontos de Fortaleza e também no interior; veja programação completa
No próximo domingo, 21 de setembro, celebra-se o Dia Nacional da Luta da Pessoa Com Deficiência, instituído na década de 80 e oficializado por lei em julho de 2005. A data, que visa destacar conquistas e relembrar as demandas das pessoas com deficiência, também se tornou um momento de refletir sobre a importância do protagonismo deste segmento da população em todos os espaços.
Espaços de cultura em diferentes pontos do Ceará têm realizado, durante este mês, uma série de ações com foco na arte produzida por pessoas com deficiência e atenção ainda maior à acessibilidade na programação cultural.
Em Fortaleza, equipamentos vinculados à Secretaria da Cultura de Fortaleza (Centro Cultural Belchior) e à Secretaria da Cultura do Ceará (Estação das Artes, Mercado AlimentaCE, MIS, Museu Ferroviário, Pinacoteca do Ceará, Biblioteca Estadual do Ceará, Dragão do Mar, Hub Porto Dragão e Centro Cultural Bom Jardim) terão programação gratuita para todos os públicos, contemplando diferentes idades e interesses artísticos.
Já no interior do Estado, os destaques ocorrem nas cidades do Crato, Quixadá e Quixeramobim, que também contam com atividades alusivas à data.
Diversidade de linguagens artísticas
Na Rede Pública de Equipamentos Culturais do Ceará (Rece), a programação alusiva ao protagonismo de pessoas com deficiência, que acontece tradicionalmente nos meses de setembro, foi ampliada neste ano, com ações em diferentes linguagens, como música, teatro, dança, literatura e artes visuais.
As atividades fazem parte da campanha Cultura do Acesso, encabeçada pela Coordenadoria da Diversidade, Acessibilidade e Cidadania Cultural (Codac) da Secult-CE. Segundo a coordenadora da Codac, Helena Campelo, o projeto faz parte de um "compromisso político com a acessibilidade cultural" tendo como base uma perspectiva anticapacitista.
Entre os destaques da programação estão o festival Conexão DEF, na Estação das Artes, e o festival Surdará, na Biblioteca Estadual do Ceará, que contam com ampla gama de atividades para todos os públicos.
Para Thamyle Vieira, orientadora da célula de Acessibilidade da Codac, a realização de uma programação específica com este mote é de grande importância não só para tornar a cultura acessível a todos, "mas também para reconhecer artistas e trabalhadores da cultura com deficiência como protagonistas do processo cultural", destaca.
"Quando criam, pesquisam, produzem e apresentam seus trabalhos, ampliam a diversidade estética e crítica da arte, deslocam olhares e ajudam a transformar estruturas historicamente marcadas pelo capacitismo. Esse protagonismo é fundamental para que as políticas culturais sejam mais justas e plurais no nosso estado", aponta.
Atualmente, os equipamentos do Estado possuem reserva de vagas em editais de fomento para garantir que, durante todo o ano, artistas com deficiência também tenham espaço nos equipamentos culturais.
"Ainda há muito a avançar, mas o movimento já é visível. Espetáculos, oficinas, exposições e debates vêm sendo realizados com protagonismo de artistas Def ao longo de todo o ano, não apenas em datas específicas", conclui.
Confira a programação
CENTRO CULTURAL BELCHIOR
20/09 (sábado)
Sarau Surdará - Apresentações, traduções e performances
Horário: 19h
Onde: Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema
Acessível em Libras
ESTAÇÃO DAS ARTES
21/09 (domingo)
Festival Conexão DEF
10h às 15h - Feira Criativa, com MG Artes, Gabi Motta e Painépou
10h às 13h - IlustraLab Kids: Ilustrando Letras - Oficina infantil de Letras Criativas, com Samuel Vagner
10h às 12h30 - Slam Mãos Quentes | Acessível em Libras
12h30 às 13h - Espetáculo Circense, com Eduardo Show da Vida
13h15 às 13h30 - Espetáculo “A Ópera do Malandro: em construção”, com Grupo de Teatro Olho Mágico | Acessível em Libras
13h30 às 15h - Bosco Defar | Acessível em Libras
Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
MERCADO ALIMENTACE
24/09 (quarta-feira)
Visita mediada sensorial ao espaço etnobotânico com alunos do Instituto dos Cegos, com mediação de Suel Silva e Matheus Henrique
Horário: 8h às 10h
Onde: Espaço Etnobotânico e Horta Comunitária do Mercado AlimentaCE (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Público-alvo: Público do Instituto dos Cegos
MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DO CEARÁ
21/09 (domingo)
Show - Mateusinho do Acordeon
Horário: 16h
Onde: Praça do MIS CE (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)
27/09 (sábado)
Yoga Acessível - Para todos os públicos
Horário: 16h
Onde: Praça do MIS CE (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)
Lançamento do livro "Minhas pérolas", de Marluce Aires
Horário: 17h
Onde: Jardim do Casarão do MIS
28/09 (domingo)
Sarau Manas com Lyvia Cruz
Horário: 15h30
Jardim do Casarão do MIS
Acessível em Libras
MUSEU FERROVIÁRIO ESTAÇÃO JOÃO FELIPE
20/09 (sábado)
Seminário de Acessibilidade: experiências táteis em museus
Mesa-redonda: “Obras táteis: preservando o original, ampliando o acesso”, com Rebeca Barroso Lima e Roberto Vieira. Mediação de Alana Silva
Horário: 14h30 às 17h
Onde: Auditório da Kuya - Centro de Design do Ceará (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acessível em Libras
21/09 (domingo)
Seminário de Acessibilidade: experiências táteis em museus
Oficina: "Criação de obras acessíveis para exposições museais", com Lara Lima
Horário: 10h30 às 12h30
Onde: Laboratório de Prototipagem da Kuya - Centro de Design do Ceará
Inscrições via Instagram: @museuferroviariojoafelipe
Visita mediada à exposição "Nos trilhos do tempo. Histórias da ferrovia do Ceará" com o tema “Ferrovia acessível”
Horário: 14h às 15h
Onde: Museu Ferroviário Estação João Felipe (R. 24 de Maio, s/n - Centro)
Acessível em Libras
PINACOTECA DO CEARÁ
19/09 (sexta-feira)
Oficina em Libras – Corpo que Fala, com Lídia Emanuelle e Leticia Costa
Horário: 15h às 16h
Onde: Pinacoteca - Exposições Existências Paralelas — acervo em (des)construção, Mostra Acervo e Ateliê 1 (Rua 24 de Maio, 34 - Centro)
Classificação: 14 anos
Inscrições na recepção, com 1h de antecedência
Tradução para Português
20/09 (sábado)
Visita Temática – Símbolo de Libras: Mãos que Falam, Olhos que Escutam, com Lídia Emanuelle e Ligia Bessa
Horário: 16h às 17h
Onde: Exposição Existências Paralelas — acervo em (des)construção
Classificação livre com foco em jovens, adultos e idosos
Inscrições na recepção, com 1h de antecedência
Tradução para Português
25/09 (quinta-feira)
Conversa de Ateliê – Cultura Sem Obstáculos: Exposições Acessíveis, com Marina Baffini
Horário: 17h às 18h30
Onde: Ateliê 1 da Pinacoteca do Ceará
Classificação: Livre
Distribuição de senhas na recepção, 1h antes da atividade
28/09 (domingo)
Ateliê Criança Cria – Ateliê Sensorial (símbolo da neurodivergência), com Juliana Ferreira
Horário: 10h às 11h (manhã) e 15h às 16h (tarde)
Onde: Ateliê 1 da Pinacoteca do Ceará
Classificação: a partir de 3 anos
Público-alvo: crianças neurodivergentes
Inscrição prévia: de 25 a 28 de agosto, no Instagram da Pinacoteca
BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL DO CEARÁ (BECE)
19/09 (sexta-feira)
A Hora da História com Rosa Cristina - Leitura do livro “Ouvindo com Vitória”, de Sharlene Serra
Horário: 16h
Classificação indicativa: Livre
23/09 (terça-feira)
Yoga Acessível na Bece
Horário: 19h
Classificação indicativa: Livre
24/09 (quarta-feira)
Festival Surdará
Vivência Mãos Criativas: Brincando e Criando com Mel e Luna
Horário: 9h30 e 14h10
Classificação indicativa: Livre
Contação de História “Contos de Hermione”, com Renata Freitas
Horário: 10h20 e 15h
Classificação indicativa: Livre
26/09 (sexta-feira)
A Hora da História com Rosa Cristina - Leitura do livro “Ouvindo com Vitória”, de Sharlene Serra
Horário: 16h
Classificação indicativa: Livre
27/09 (sábado)
Clubinho de Leitura com Vovó Carla - Leitura do livro “Não Somos Anjinhos”, de Gusti Rosemfett
Horário: 11h
Classificação indicativa: Livre
Espetáculo “Teatro de Bonecas Surda e Ouvinte: Fiona e Tainá”, com Renata Freitas e Lyvia Cruz
Horário: 15h
Classificação indicativa: Livre
Acessível em Libras
28/09 (domingo)
Espetáculo “Teatro de Bonecas Surda e Ouvinte: Fiona e Tainá”, com Renata Freitas e Lyvia Cruz
Horário: 10h e 15h
Classificação indicativa: Livre
Acessível em Libras
30/09 (segunda-feira)
Encontro “Acessibilidade Cultural em Rede”
Horário: 9h
Classificação indicativa: Livre
Acessível em Libras
CENTRO DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA
19/09 (sexta-feira)
Mostra de Esquetes da Comunidade Surda
Horário: 18h
Onde: Teatro Dragão do Mar
21/09 (domingo)
Brincando e Pintando no Dragão com as duas vivências: Humor (com Daniel Almeida) e Desenho (com Eleotério Tomaz), ambos professores surdos, destinado a crianças surdas e ouvintes
Horário: 16h às 18h
Onde: Praça Verde do Dragão do Mar
HUB CULTURAL PORTO DRAGÃO
19/09 (sexta-feira)
Espetáculo teatral: Salmo 91, com Grupo Imagens
Onde: R. Bóris, 90 C - Centro
Acessível em Libras
23/09 (terça-feira)
PRIS - Programa de Residências e Intercâmbios: Seminário Produção, Comunicação e Acessibilidade Estética
Onde: R. Bóris, 90 C - Centro
Acessível em Libras
26/09 (sexta-feira)
Espetáculo teatral: Salmo 91, com Grupo Imagens
Onde: R. Bóris, 90 C - Centro
Acessível em Libras
CENTRO CULTURAL BOM JARDIM (CCBJ)
22/09 (segunda-feira)
Teatro - Lyvia Cruz apresenta Chapeuzinho Azul (Festival Surdará)
Horário: 14h às 15h
Onde: Teatro Marcus Miranda - CCBJ (Rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)
Classificação indicativa: Livre
27/09 (sábado)
Praça Central - Lyvia Cruz apresenta História Divertida: ABC em Libras
Horário: A confirmar
Cidades do interior também celebram data
Equipamentos culturais do interior do Estado também terão programação especial alusiva à data. Durante todo o mês, os municípios Crato, Quixadá e Quixeramobim recebem ações gratuitas para todos os públicos. Confira as atividades dos próximos dias:
Centro Cultural do Cariri (Crato)
19 a 21/09 (sexta-feira a domingo)
Oficina "Composição de tradução de música – da produção à performance", com Dãrley Santos
Horário: no dia 19, das 17h às 21h; nos dias 20 e 21, das 15h às 19h
Onde: Sala de Formação 02 - CCCariri (Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro / Batateiras)
Classificação indicativa: 16 anos
Inscrições via formulário on-line, neste link
Acessível em Libras (disponível mediante inscrição prévia)
28/09 (domingo)
17h - Diálogos de Acesso: Corpo Intruso - Arte, Cultura e Ancestralidade DEF, com Estela Lapponi
Local: Átrio - CCCariri (Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro / Batateiras)
Classificação indicativa: 16 anos
Acessível em Libras
Casa de Saberes Cego Aderaldo (Quixadá)
19/09 e 20/09 (sexta-feira e sábado)
9º Encontro de Leitores do Sertão Central - Do cordel à HQ: não há quem diga onde termina e começa o sertão
Horário: 8h às 21h
Onde: R. Pascoal Crispino, 167 - Centro
Acessível em Libras
25/09 (quinta-feira)
Lançamento do Livro Menino Bernardo - Mônica Mota
Horário: 18h
Onde: R. Pascoal Crispino, 167 - Centro
Acessível em Libras
Casa de Antônio Conselheiro (Quixeramobim)
29/09 (segunda-feira)
Exibição e debate do filme “O Som do Silêncio”
Horário: 18h
Onde: Anfiteatro da Casa de Antônio Conselheiro (R. Cônego Aureliano Mota, 210 - Centro)
Acessível em Libras