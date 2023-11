Fortaleza ganha Museu Ferroviário Estação João Felipe nesta sexta-feira (17)

O Governo do Ceará inaugura, nesta sexta-feira (17), a partir de 19h, o Museu Ferroviário Estação João Felipe, no Centro de Fortaleza. A solenidade de abertura do espaço, mais um equipamento do Complexo Cultural Estação das Artes, contará com a presença de autoridades como o governador do Estado, Elmano de Freitas, da titular da Secretaria da Cultura do Ceará, Luisa Cela, e do ministro da Educação, Camilo Santana.

A programação da abertura inclui apresentação musical Chorinho Roda Plural, sob curadoria do músico Tauí Castro, além de perfomance do ator Ivanildo Soares Pereira, interpretando um maquinista, com entrega de bilhetes de trem simbólicos ao público visitante.

Já no auditório da Pinacoteca do Ceará serão realizadas exibições contínuas do minidocumentário audiovisual “Ferrovia em miniatura: Memórias das Oficinas do Urubu”, produzido pelo Estúdio Voa.

Legenda: O Museu Ferroviário Estação João Felipe é integrado à Rede Pública de Equipamentos Culturais da Secretaria da Cultura do Ceará e gerido em parceria com o Instituto Mirante de Cultura e Arte Foto: Thiago Matine/ Divulgação Estação das Artes

SERVIÇO

Inauguração do Museu Ferroviário Estação João Felipe

Data: 17 de novembro

Horário: 19h

Local: Complexo Cultural Estação das Artes (Rua 24 de Maio, s/n, Centro).

A entrada acontece pela Pinacoteca do Ceará