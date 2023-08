Dia das Artes: confira 7 museus para conferir obras de arte em Fortaleza

No dia 12 de agosto é celebrado o Dia Nacional das Artes, que contempla as mais diversas linguagens artísticas, como circo, dança, teatro, música, artes visuais e artes integradas. Não se sabe ao certo a origem da data, algumas pesquisas remontam que o dia foi escolhido por ser o mesmo da fundação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, em 1816.

Em 1978, o então presidente Ernesto Geisel, instituiu a Lei nº 6.533 para regulamentar as profissões de Artistas e de técnico em Espetáculos de Diversões. Contudo, ainda há muitas lacunas para a valorização efetiva do trabalho cultural.

Para contemplar a criatividade e o trabalho dos artistas e comemorar a data, o Diário do Nordeste selecionou espaços em Fortaleza onde é possível conferir obras de arte. Confira:

Espaço Cultural Unifor

Legenda: Exposição da Unifor traz obras de Tarsila do Amaral Foto: Divulgação

Tradicional equipamento de disseminação artística e cultural em Fortaleza, o Espaço Cultural Unifor, situado no 2º piso da Reitoria da Universidade de Fortaleza, tem visitação gratuita e está com duas exposições em cartaz: ‘Elas - De Musas a Autoras, Unifor 50 anos’ e ‘Naza na Natureza’.

Em cartaz até dezembro deste ano, a primeira mostra reúne 150 obras da Coleção Fundação Edson Queiroz, sob curadoria de Denise Mattar, e se propõe a gerar uma ampla discussão sobre diversos aspectos da questão de gênero, com trabalhos de Tarsila do Amaral e Lygia Pape, por exemplo. Ao todo, são três alas: Musas, Autoras e Diálogo.

Já a segunda, disponível até setembro de 2023, apresenta obras da artista plástica piauiense radicada nos Estados Unidos, Naza Mcfarren. A montagem dessa mostra pode ser visualizada fisicamente por meio de intervenção artística no campus da Unifor com o envelopamento de árvores com obras da artista e com óculos de realidade virtual no Espaço Cultural.

Serviço: Universidade de Fortaleza (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz). Entrada gratuita. Visitação de terças a sextas-feiras, das 9h às 19h; sábados e domingos, das 12h às 18h. Mais informações: (85) 3477-3319

Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (MAUC)

Legenda: MAUC exibe exposição com obras do artista cearense Descartes Gadelha Foto: Divulgação

O Mauc conta com nove ambientes destinados às exposições de longa duração (permanentes) e três a exposições de média e curta duração (temporárias). Porém, as permanentes estão temporariamente desmontadas.

A exposição ‘Descartes Griô Profeta’ está em cartaz atualmente e segue até outubro deste ano. Sob curadoria de Antonio Wellington de Oliveira Júnior, Eliezer Nogueira do Nascimento Júnior e Joubert de Albequerque Arrais, a mostra celebra os oitenta anos do artista cearense Descartes Gadelha com obras doadas ao museu pelo artista entre os anos de 1970 e 2018.

Serviço: Universidade Federal do Ceará (Av. da Universidade, 2854 - Benfica). Entrada gratuita. Visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Mais informações: (85) 3366-7481

Museu da Cultura Cearense (MCC)

Legenda: MCC exibe mostra 'Retrato de Mestre' que reúne o acervo do museu sobre fotografia de ruas, praças, feiras, romarias Foto: Divulgação

Localizado no Centro Cultural Dragão do Mar, o MCC é um museu etnográfico que se propõe difundir, promover a fruição e a apropriação do Patrimônio Cultural do Ceará. O espaço apresenta ‘Vaqueiros’, uma exposição de longa duração inaugurada em 28 de abril de 1999. Com acervo de cerca de 130 peças, a mostra remonta a cultura sertaneja cearense.

Outra exposição em cartaz, até agosto deste ano, é ‘Retrato de Mestre’ que reúne o acervo do MCC sobre fotografia de ruas, praças, feiras, romarias e estúdios de fotopintura a partir de ensaios de Tiago Santana, Luíz Santos, Titus Riedl, do xilógrafo Carlos Henrique e material inédito do mestre Júlio Santos.

Serviço: Centro Cultural Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Entrada gratuita. Visitas de quarta a sexta, das 9h às 18h (com acesso até as 17h30), e aos sábados, domingos e feriados, das 13h às 18h (com acesso até as 17h30). Mais informações: (85) 3488-8621

Casa José de Alencar

Legenda: Obra de Andréa Dall’Olio e Veridiana Brasileiro exibida na Casa José de Alencar Foto: Divulgação

A Casa José de Alencar apresenta a exposição temporária ‘O Que Nos Ilumina?’ com a curadoria de Andréa Dall’Olio. A mostra reúne obras de nomes como Ana Martins, Andréa Dall’Olio, Jacinta Cavalcante, J. Siebra, Laureen Houllou, Lia Sanders, Sandra Montenegro, Silânia Cavalcante e Veridiana Brasileiro.

Por meio de obras desses artistas, a mostra aborda a vida, o corpo e sua impermanência e está montada na Sala Valdelice Girão do equipamento cultural.

Serviço: Casa José de Alencar (Av. Washington Soares, 6055 - Bairro José de Alencar). Entrada gratuita. Visitação de segunda a sexta, às 8h30, 9h30, 10h30, 13h30, 14h30 e 15h30 e aos sábados, às 8h30, 9h30 e 10h30 mediante agendamento pelo link. Mais informações: (85) 3366.9276

Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (MIS)

Legenda: MIS promove exposições imersivas repletas de tecnologia de audiovisual Foto: Divulgação

Unindo arte e tecnologia, o MIS Ceará foi reinaugurado em março de 2022 após restauro e reforma da casa que abriga o equipamento cultural e construção de um prédio anexo. Com equipamentos de última geração, o espaço atua na conservação, digitalização, restauro digital e exposição de acervos imagéticos, sonoros e audiovisuais.

Atualmente, o museu está com duas exposições disponíveis para visitação: 'Mostra OCUPA MIS - Multilinguagens', que reúne os projetos de 18 artistas realizados por meio do edital de ocupação lançado pelo MIS em 2022, e‘Hãhãw: arte indígena antirracista'.

Serviço: MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles). Entrada gratuita. Visitação de quarta e quinta-feira, das 10h às 18h (acesso às exposições até 17h30); sexta a domingo, das 13h às 20h (acesso às exposições até 19h30). Mais informações: @mis_ceara

Pinacoteca do Ceará

Legenda: Pinacoteca do Ceará apresenta exposição com obras do artista Chico da Silva Foto: Cesar Barreto

Localizada no Complexo Cultural Estação das Artes, a Pinacoteca do Ceará tem como objetivo preservar, pesquisar e difundir a coleção de arte do Governo do Estado, além de promover ações formativas com artistas, comunidade escolar, famílias, movimentos sociais, organizações não-governamentais e demais profissionais do campo das artes e da cultura.

O museu apresenta a exposição “Chico da Silva e a Escola do Pirambu”, em cartaz até outubro de 2023, que reúne 148 obras do artista acreano radicado no Ceará sob curadoria de Thierry Freitas e de Flávia Muluc. Esta exposição é uma versão da produção original da Pinacoteca de São Paulo, “Chico e o Ateliê do Pirambu”.

Serviço: Complexo Cultural Estação das Artes (Rua 24 de Maio, 34 - Centro). Entrada gratuita. Visitação de quinta a sábado, das 12h às 20h e domingo, das 10h às 18h. Mais informações: @pinacotecadoceara

Museu da Fotografia Fortaleza (MFF)

Legenda: Museu da Fotografia Fortaleza apresenta dois andares de acervo fixo, além de exposições temporárias Foto: Natinho Rodrigues

Com foco em difundir a arte da fotografia, o Museu da Fotografia Fortaleza conta com um andar que recebe exposições temporárias e outros de acervo fixo da Coleção Paula e Silvio Frota, composto de fotos históricas, fotorreportagens, arquivos fotográficos, cineclubismo, retratos, paisagens e crônicas visuais, além de uma diversidade de autores brasileiros e estrangeiros.

Além das mostras, o Museu realiza atividades educativas a partir de cursos e visitas guiadas para a terceira idade, e de oficinas e workshops voltados a artistas, estudantes e educadores.

Serviço: Museu da Fotografia Fortaleza (R. Frederico Borges, 545 - Varjota). Entrada gratuita. Visitação de terça-feira a domingo, das 12h às 17h. Mais informações: (85) 3017-3661