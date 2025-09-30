Suspeito de matar ex-delegado de SP é morto no Paraná

Um suspeito de matar o ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, foi morto em confronto com a Polícia, na manhã desta terça-feira (30), no Paraná, segundo informações divulgadas pela CNN.

Identificado como Humberto, ele foi apontado como o possível atirador no crime contra Ruy Fontes. Ele é o oitavo suspeito de participação na execução a ser identificado pela polícia.

Segundo o delegado-geral de Polícia Civil, Artur Dian, o suspeito já era alvo de mandado de prisão e havia fugido para o Paraná. No momento da abordagem, ele teria reagido e entrado em confronto a tiros com os policiais, que não ficaram feridos.

O que se sabe sobre o caso?

Ruy Ferraz Pontes foi assassinado a tiros após sair do trabalho na Prefeitura de Praia Grande, no dia 15 de setembro. O crime aconteceu após o ex-delegado ser perseguido por uma SUV preta, bater em dois ônibus e capotar no meio da pista. Os criminosos, logo depois, desceram do veículo e atiraram em Ruy.

Segundo o sistema de segurança da Prefeitura, a vítima era monitorada há mais de um mês pelos criminosos. Imagens das câmeras de segurança espalhadas pela cidade conseguiram identificar um dos carros utilizados para fuga após a execução, que vinha circulando pelas ruas da Cidade durante os dias de semana.

As motivações para o crime continuam sendo investigadas, mas o Polícia trabalha com duas possibilidades. Na primeira, o atentado teria relação com o atual cargo de Ruy na Secretaria Municipal de Administração de Praia Grande. Na segunda, a principal razão seria uma vingança armada pelo PCC para eliminar um antigo desafeto.

Quatro pessoas já foram presas suspeitas de participação no crime. Os suspeitos identificados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) são: