Quando será o Dia dos Pais em 2026? Entenda origem da data

O Dia dos Pais é celebrado anualmente no Brasil no segundo domingo de agosto, quando tradicionalmente as famílias se reúnem para homenagear a figura paterna. Neste ano, a data cai no dia 9 do mês.

Apesar da cultura de celebração, o dia dedicado aos pais não é feriado ou ponto facultativo. Em outros países, essa homenagem varia entre as datas, dependendo das tradições locais ou contextos religiosos.

Dia dos Pais no Brasil

O Dia dos Pais no Brasil foi instituído por uma ação do publicitário Sylvio Bhering em 1953, na época diretor do jornal O Globo e da Rádio Globo. O objetivo era estimular o comércio no segundo semestre do ano, a exemplo do que já acontecia no primeiro semestre com o dia das mães.

Inicialmente, a data escolhida para as comemorações foi 16 de agosto, quando a Igreja Católica celebrava o Dia de São Joaquim, pai de Maria, a mãe de Jesus.

O dia de São Joaquim acabou mudando para 26 de julho, mas o oitavo mês do ano fez sucesso entre os comerciantes, e a data em homenagem aos pais foi consagrada no 2º domingo de agosto.

Legenda: Capa do jornal O Globo de 15 de agosto de 1953 divulgando 'O Dia do Papai'. Foto: Reprodução Jornal O Globo.

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Dia dos Pais em outros países

O Brasil é um dos únicos países que homenageiam os pais em agosto. A data mais disseminada no mundo, reconhecida em pelo menos 70 países, é o terceiro domingo de junho.

Alguns países, no entanto, celebram a data em 19 de março, Dia de São José, entre eles: Portugal, Espanha, Itália, Andorra, Bolívia e Honduras.