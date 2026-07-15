Receita Federal paga lote especial de restituição do IR nesta quarta (15); veja quem irá receber

O lote especial de restituição automática do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), iniciativa nova conhecida como "cashback", será pago pela Receita Federal nesta quarta-feira (15).

O pagamento vai ser feito na conta vinculada à chave PIX do tipo CPF do contribuinte. As quantias serão destinadas a pessoas que não estavam obrigadas a entregar a declaração do Imposto de Renda em 2025 e, de fato, não o fizeram, mas tiveram imposto retido e possuem valores a restituir.

Ao todo, segundo dados obtidos pela Receita Federal, cerca de 4 milhões de contribuintes serão beneficiados, com a liberação de aproximadamente R$ 500 milhões em restituições.

Veja também Negócios Exportações do Ceará aos EUA encolhem 7,8%, enquanto vendas à UE avançam 18% ao ano Negócios Percentual de etanol na gasolina subirá para 32%, decide Governo Federal

O valor da devolução, no entanto, é limitado a R$ 1.000 por contribuinte.

Devolução de valores pagos

Como um projeto piloto, a restituição automática deve facilitar a devolução de valores pagos indevidamente ou a contribuintes que não precisavam apresentar a declaração do IR.

A medida, diz o órgão, tem o objetivo de reduzir a burocracia e evitar a falta de repasse a milhares de brasileiros.

Confira abaixo os requisitos que devem ser atendidos para o recebimento:

O contribuinte precisa não ter tido a obrigação de entregar a declaração do IRPF de 2025;

Não ter apresentado a declaração por iniciativa própria;

Ele deve ter tido IR retido na fonte durante 2024 ;

; Além disso, precisa ter direito à restituição de até R$ 1.000;

O contribuinte deve possuir CPF regular e chave PIX cadastrada com o CPF.

A consulta ao lote especial pode ser feita nos canais oficiais da Receita Federal.