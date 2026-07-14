Padre brasileiro ligado a grupo ultraconservador é excomungado pelo Vaticano; entenda

O padre brasileiro Françoá Rodrigues Figueiredo Costa, de 47 anos, foi excomungado e entrou em cisma com a Igreja Católica, segundo nota divulgada pela Arquidiocese de Brasília.

A medida foi tomada após o sacerdote e a capela Santo Atanásio, em Ceilândia, aderirem à Fraternidade Sacerdotal São Pio X - grupo de católicos ultraconservadores que é contra o papa Leão XIV.

Com a excomunhão, todos os atos ministeriais do sacerdote são considerados ilícitos a partir de então. Além disso, sacramentos como a confissão e os matrimônios assistidos por ele são considerados nulos e inválidos pela Igreja Católica.

No comunicado, a arquiocese esclareceu que o padre se considera membro da Fraternidade São Pio X desde abril de 2025, e afirma que todos os fieis que aderem ao mesmo movimento são igualmente considerados cismáticos e excomungados.

"As celebrações, atividades pastorais, iniciativas de formação ou demais atos promovidos na denominada 'Capela Santo Atanásio' são considerados irregulares por não se exercerem em comunhão com o Romano Pontífice nem com o Arcebispo Metropolitano de Brasília, e devem ser terminantemente evitadas pelos fiéis, em razão do grave risco de gradual aderência ao mesmo cisma e excomunhão", diz o texto, assinado pelo cardeal arcebispo metropolitano de Brasília, Paulo Cezar Costa.

O "cisma" é o termo utilizado na Igreja Católica para indicar a recusa formal da autoridade do Papa ou à comunhão com os demais membros da Igreja.

O que diz o padre?

Após a divulgação da nota da Arquidiocese de Brasília, o padre Françoá Costa se manifestou em vídeo rejeitando as punições e afirmando que continuará celebrando missas.

Na gravação, o sacerdote confirma a adesão à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, mas contesta a classificação de cisma, visto que a fraternidade reconhece o Papa Leão XIV e reza por ele nas missas e, por isso, não estaria rompendo a comunhão com a Igreja.

Ele afirma que a excomunhão decorreu de sua adesão às sagrações episcopais promovidas pela fraternidade e de sua rejeição ao Concílio Vaticano II, e defende a validade e licitude de seus atos ministeriais por meio da "jurisdição de suplência", declarando as punições contra si como inválidas e nulas.

O que prega a Fraternidade São Pio X?

Fundada pelo bispo francês Marcel Lefebvre (1905-1991), a Fraternidade São Pio X reúne quase 600 mil fiéis, segundo estimativas, que seguem uma interpretação estrita da tradição doutrinal e litúrgica.

A fraternidade rejeita as evoluções da Igreja desde o Concílio Vaticano II (na década de 1960), defendendo um modelo de sociedade patriarcal e um ideal de Estado teocrático.

No último dia 1º de julho, a fraternidade ordenou por conta própria quatro novos bispos em uma cerimônia na Suíça, um ato de insubordinação direta considerado "cismático" pela Igreja Católica.

Os quatro bispos foram excomungados pela Igreja após o papa Leão XIV pedir à comunidade que renunciasse ao projeto, e ter o apelo ignorado.