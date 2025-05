Hospital de Messejana oferece 100 vagas para programa de tratamento do vício em cigarro

Em alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado neste sábado (31), o Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes vai oferecer 100 vagas para o Programa de Controle do Tabagismo, visando auxiliar pessoas que pretendem parar de fumar.

As inscrições ocorrem presencialmente na unidade de saúde, localizada na Avenida Frei Cirilo, 3480, entre as 8h às 11h desta segunda-feira (2). As oportunidades são limitadas e serão preenchidas conforme ordem de chegada.

O tratamento dura de três a quatro meses e é gratuito. Durante o programa, os pacientes a aprendem sobre os malefícios do cigarro, como o vício se infiltra na vida deles e quais são os passos e desafios para superá-lo. Além disso, há o uso de medicamentos que aliviam os sintomas da abstinência.

Após os primeiros meses, a iniciativa vai promover encontros pontuais para monitoramento e suporte, a fim de evitar recaídas. Os pacientes recebem alta do programa após ficarem um ano sem contato com o fumo.

Segundo a pneumologista Penha Uchoa, que é coordenadora do programa, os inscritos também passarão por triagens para identificar possíveis doenças ligadas ao cigarro. Desde 2024, os pacientes acompanhados pelo programa também são convidados a participar do Programa de Rastreamento do Câncer de Pulmão, também promovido pelo Hospital de Messejana.

Dia Mundial Sem Tabaco

A data celebrada nessa sexta-feira (31) tem o objetivo de conscientizar a população sobre os perigos do contato com os cigarros e promover ações de conscientização e auxílio.

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), anualmente, são registradas 8 milhões de mortes de usuários e fumantes passivos. No Brasil, são mais de 161 mil óbitos anuais devido ao uso de cigarros e vapes, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).