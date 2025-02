O zagueiro Tomás Cardona, do Fortaleza, é emprestado ao Talleres-ARG, informação confirmada pelo Diário do Nordeste nesta terça-feira (25). O atleta, de 29 anos, já está a caminho do Córdoba, onde ao chegar realizará exames e assinar o contrato com a equipe argentina. A negociação é por empréstimo de um ano com opção de compra. Cardona tem vínculo com o Tricolor de Aço até o final de 2026.

Na temporada, o zagueiro só atuou em dois jogos, sendo o último no dia 30 de janeiro, contra o Maracanã. Desde a chegada no Pici, Cardona somou 38 partidas, com um gol e uma assistência. Sem espaço no elenco de Juan Pablo Vojvoda, a negociação foi vista com bons olhos.

Atualmente, há cinco zagueiros no elenco tricolor: o argentino Gastón Ávila e David Luiz, recém contratados; o argentino Brítez, o chileno Kuscevic, Titi e Gustavo Mancha, que se destacou pelo Sub-20.