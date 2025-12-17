Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja os reforços de todos os times da Série B de 2026

Ceará, Fortaleza e os demais times iniciam reformulações dos elencos

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 14:47)
Alexandre Mota
Legenda: O goleiro Maurício Kozlinski, o zagueiro Pablo e o atacante Aylon estão entre os reforços da Série B
Foto: divulgação / Spartak Moscou / Guarani-SP / Operário-PR

A temporada de 2025 está próxima do fim, o que aumenta a expectativa para o novo ano do futebol cearense. Com os rebaixamentos, Ceará e Fortaleza intensificam as reformulações dos elencos, mas ainda não anunciaram nenhum reforço para a Série B de 2026. Assim, o Diário do Nordeste lista todos os nomes que foram oficializados como contratações dentre os participantes da 2ª divisão.

Além da dupla do Clássico-Rei, os outros clubes que ainda não tiveram chegadas foram Athletic-MG, Cuiabá e Sport. Em contrapartida, os que mais se movimentaram foram: Londrina (10), Vila Nova (9), Náutico (9) e Botafogo-SP (8).

Confira abaixo todos que se mexeram no mercado da bola, incluindo velhos conhecidos do futebol cearense como o goleiro Maurício Kozlinski, agora no Londrina, o zagueiro Pablo, ex-Flamengo, que se transferiu para o São Bernardo-SP, e o atacante Aylon, que trocou o Ceará pelo Operário-PR.

Veja reforços anunciados pelos times da Série B de 2026

América-MG (3)

  • GOL - Willliam (Azuriz-PR)
  • LAE - Artur (Ponte Preta)
  • MEI - Eduardo Person (Chapecoense)

Athletic-MG (0)

  • Ainda não anunciou reforços para 2026

Atlético-GO (7)

  • LAD - Matheus Ribeiro (CRB)
  • LAE - Guilherme Lopes (Bragantino)
  • VOL - Netinho (Ferroviária-SP)
  • MEI - Igor Henrique (Vila Nova)
  • ATA - Kevin Ramírez (Amazonas)
  • ATA - Vitinho Lopes (Volta Redonda)
  • ATA - Jader (Cuiabá)

Avaí (1)

  • LAD - Wallison (Botafogo-SP)

Botafogo-SP (8)

  • GOL - Jordan (Brusque)
  • ZAG - Gui Mariano (Cuiabá)
  • LAD - Jonathan Lemos (Criciúma)
  • MEI - Rafael Gava (Goiás)
  • MEI - Everton Morelli (Maringá-PR)
  • MEI - Matheus Sales (Mirassol)
  • ATA - Hygor (Avaí)
  • ATA - Márcio Maranhão (Cianorte)

Ceará (0)

  • Ainda não anunciou reforços para 2026

CRB (4)

  • LAE - Igor Cariús (Sport)
  • VOL - Luizão (Atlético-GO)
  • ATA - Guilherme Pato (América-MG)
  • ATA - João Neto (Fluminense)

Criciúma (3)

  • ZAG - César Martins (Novorizontino)
  • VOL - Alison (Londrina)
  • ATA - Waguininho (Novorizontino)

Cuiabá (0)

  • Ainda não anunciou reforços para 2026

Fortaleza (0)

  • Ainda não anunciou reforços para 2026

Goiás (2)

  • LAD - Rodrigo Soares (Novorizontino)
  • ATA - Kadu (Anápolis-GO)

Juventude (2)

  • GOL - Pedro Rocha (Ponte Preta)
  • ATA - Alisson Safira (Cuiabá)

Náutico (9)

  • GOL - Guruceaga (Peñarol, do Uruguai)
  • ZAG - Wanderson (Ponte Preta)
  • LAD - Reginaldo (Juventude)
  • LAE - Yuri Silva (Athletic)
  • VOL - Ramon Carvalho (Ituano)
  • MEI - Dodô (Vila Nova)
  • MEI - Juninho (Ferroviária-SP)
  • ATA - Júnior Todinho (Vila Nova)
  • ATA - Felipe Saraiva (Ansan Greeners, da Coreia do Sul)

Novorizontino-SP (3)

  • ZAG - Iván Alvariño (Amazonas)
  • ATA - Hélio Borges (Náutico)
  • ATA - Vinícius Paiva (Vila Nova)

Londrina (10)

  • GOL - Maurício Kozlinski (Vila Nova)
  • ZAG - Gabriel Lacerda (Ceará)
  • LAD - André Dhominique (Bahia)
  • LAE - Rafael Monteiro (Fluminense)
  • VOL - André Cardoso (Bragantino)
  • VOL - Fabiano (Flamengo)
  • VOL - André Luiz (Volta Redonda)
  • ATA - Bruno Santos (Guarani)
  • ATA - Crysthyan (Internacional)
  • ATA - Paulinho Moccelin (Arema FC, da Indonésia)

Operário-PR (6)

  • ZAG - José Cuenú (Junior Barranquilla, da Colômbia)
  • ZAG - Jhan Pool (Brusque)
  • LAD - Mikael Doka (Ventforet Kofu, do Japão)
  • MEI - Vinicius Diniz (Imabari, do Japão)
  • ATA - Hildeberto Pereira (Universitatea Cluj, da Romênia)
  • ATA - Aylon (Ceará)
  • ATA - Edwin Torres (Alianza FC, da Colômbia)

Ponte Preta (7)

  • GOL - Thiago Coelho (Caxias)
  • ZAG - Wallace (Atlético-GO)
  • ZAG - Wallison Maia (Vila Nova)
  • LAD - Gabriel Inocêncio (Chapecoense)
  • LAD - Bryan Borges (Paysandu)
  • MEI - Cristiano (Londrina)
  • ATA - Hebert (América-RN)

São Bernardo (2)

  • ZAG - Pablo (Flamengo)
  • ATA - Pedrinho (Oeste)

Sport (0)

  • Ainda não anunciou reforços para 2026

Vila Nova (9)

  • GOL - Gabriel Átila (Atlético-MG)
  • GOL - Airton (Novorizontino)
  • ZAG - Anderson Jesus (Avaí)
  • MEI - Marquinhos Gabriel (Avaí)
  • ATA - Dellatorre (Coritiba)
  • VOL - Willian Maranhão (Atlético-GO)
  • VOL - Marco Antônio (Náutico)
  • ATA - Rafa Silva (América-MG)
  • ATA - Ryan (Maranhão)
Assuntos Relacionados