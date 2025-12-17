Veja os reforços de todos os times da Série B de 2026
Ceará, Fortaleza e os demais times iniciam reformulações dos elencos
A temporada de 2025 está próxima do fim, o que aumenta a expectativa para o novo ano do futebol cearense. Com os rebaixamentos, Ceará e Fortaleza intensificam as reformulações dos elencos, mas ainda não anunciaram nenhum reforço para a Série B de 2026. Assim, o Diário do Nordeste lista todos os nomes que foram oficializados como contratações dentre os participantes da 2ª divisão.
Além da dupla do Clássico-Rei, os outros clubes que ainda não tiveram chegadas foram Athletic-MG, Cuiabá e Sport. Em contrapartida, os que mais se movimentaram foram: Londrina (10), Vila Nova (9), Náutico (9) e Botafogo-SP (8).
Confira abaixo todos que se mexeram no mercado da bola, incluindo velhos conhecidos do futebol cearense como o goleiro Maurício Kozlinski, agora no Londrina, o zagueiro Pablo, ex-Flamengo, que se transferiu para o São Bernardo-SP, e o atacante Aylon, que trocou o Ceará pelo Operário-PR.
Veja reforços anunciados pelos times da Série B de 2026
América-MG (3)
- GOL - Willliam (Azuriz-PR)
- LAE - Artur (Ponte Preta)
- MEI - Eduardo Person (Chapecoense)
Athletic-MG (0)
- Ainda não anunciou reforços para 2026
Atlético-GO (7)
- LAD - Matheus Ribeiro (CRB)
- LAE - Guilherme Lopes (Bragantino)
- VOL - Netinho (Ferroviária-SP)
- MEI - Igor Henrique (Vila Nova)
- ATA - Kevin Ramírez (Amazonas)
- ATA - Vitinho Lopes (Volta Redonda)
- ATA - Jader (Cuiabá)
Avaí (1)
- LAD - Wallison (Botafogo-SP)
Botafogo-SP (8)
- GOL - Jordan (Brusque)
- ZAG - Gui Mariano (Cuiabá)
- LAD - Jonathan Lemos (Criciúma)
- MEI - Rafael Gava (Goiás)
- MEI - Everton Morelli (Maringá-PR)
- MEI - Matheus Sales (Mirassol)
- ATA - Hygor (Avaí)
- ATA - Márcio Maranhão (Cianorte)
Ceará (0)
- Ainda não anunciou reforços para 2026
CRB (4)
- LAE - Igor Cariús (Sport)
- VOL - Luizão (Atlético-GO)
- ATA - Guilherme Pato (América-MG)
- ATA - João Neto (Fluminense)
Criciúma (3)
- ZAG - César Martins (Novorizontino)
- VOL - Alison (Londrina)
- ATA - Waguininho (Novorizontino)
Cuiabá (0)
- Ainda não anunciou reforços para 2026
Fortaleza (0)
- Ainda não anunciou reforços para 2026
Goiás (2)
- LAD - Rodrigo Soares (Novorizontino)
- ATA - Kadu (Anápolis-GO)
Juventude (2)
- GOL - Pedro Rocha (Ponte Preta)
- ATA - Alisson Safira (Cuiabá)
Náutico (9)
- GOL - Guruceaga (Peñarol, do Uruguai)
- ZAG - Wanderson (Ponte Preta)
- LAD - Reginaldo (Juventude)
- LAE - Yuri Silva (Athletic)
- VOL - Ramon Carvalho (Ituano)
- MEI - Dodô (Vila Nova)
- MEI - Juninho (Ferroviária-SP)
- ATA - Júnior Todinho (Vila Nova)
- ATA - Felipe Saraiva (Ansan Greeners, da Coreia do Sul)
Novorizontino-SP (3)
- ZAG - Iván Alvariño (Amazonas)
- ATA - Hélio Borges (Náutico)
- ATA - Vinícius Paiva (Vila Nova)
Londrina (10)
- GOL - Maurício Kozlinski (Vila Nova)
- ZAG - Gabriel Lacerda (Ceará)
- LAD - André Dhominique (Bahia)
- LAE - Rafael Monteiro (Fluminense)
- VOL - André Cardoso (Bragantino)
- VOL - Fabiano (Flamengo)
- VOL - André Luiz (Volta Redonda)
- ATA - Bruno Santos (Guarani)
- ATA - Crysthyan (Internacional)
- ATA - Paulinho Moccelin (Arema FC, da Indonésia)
Operário-PR (6)
- ZAG - José Cuenú (Junior Barranquilla, da Colômbia)
- ZAG - Jhan Pool (Brusque)
- LAD - Mikael Doka (Ventforet Kofu, do Japão)
- MEI - Vinicius Diniz (Imabari, do Japão)
- ATA - Hildeberto Pereira (Universitatea Cluj, da Romênia)
- ATA - Aylon (Ceará)
- ATA - Edwin Torres (Alianza FC, da Colômbia)
Ponte Preta (7)
- GOL - Thiago Coelho (Caxias)
- ZAG - Wallace (Atlético-GO)
- ZAG - Wallison Maia (Vila Nova)
- LAD - Gabriel Inocêncio (Chapecoense)
- LAD - Bryan Borges (Paysandu)
- MEI - Cristiano (Londrina)
- ATA - Hebert (América-RN)
São Bernardo (2)
- ZAG - Pablo (Flamengo)
- ATA - Pedrinho (Oeste)
Sport (0)
- Ainda não anunciou reforços para 2026
Vila Nova (9)
- GOL - Gabriel Átila (Atlético-MG)
- GOL - Airton (Novorizontino)
- ZAG - Anderson Jesus (Avaí)
- MEI - Marquinhos Gabriel (Avaí)
- ATA - Dellatorre (Coritiba)
- VOL - Willian Maranhão (Atlético-GO)
- VOL - Marco Antônio (Náutico)
- ATA - Rafa Silva (América-MG)
- ATA - Ryan (Maranhão)