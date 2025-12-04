Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará anuncia promoção de ingressos para ‘decisão’ contra o Palmeiras na Série A

Equipes se enfrentam no domingo (7) pela última rodada da Série A do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:50)
Jogada
Legenda: Torcida do Ceará na Arena Castelão
Foto: Thiago Gadelha/SVM

A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Ceará e Palmeiras, pela última rodada da Série A do Brasileirão, já está liberada. A venda de ingressos também foi iniciada nesta quinta-feira (4), com ingressos a partir de R$ 10.

O Ceará luta pela permanência nesta última rodada do Campeonato Brasileiro. Caso vença, está matematicamente livre do rebaixamento. Em caso de empate ou derrota, precisaria de combinações de resultados dos concorrentes pela permanência.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida através do site sociovozao.com Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site vozaotickets.com e nos pontos de venda de ingressos do clube.

  • Superior Norte: R$ 75 (meia-entrada) | R$ 150 (inteira)
  • Acompanhante de sócio-torcedor: R$ 10 (meia-entrada) | R$ 20 (inteira)
  • Inferior Norte: R$ 10 (meia-entrada) | R$ 20 (inteira)
  • Inferior Sul: R$ 10 (meia-entrada) | R$ 20 (inteira)
  • Superior Central: R$ 15 (meia-entrada) | R$ 30 (inteira)
  • Inferior Central: R$ 50 (meia-entrada) | R$ 100 (inteira)
  • Especial: R$ 50 (meia-entrada) | R$ 100 (inteira)
  • Premium: R$ 150 (meia-entrada) | R$ 300 (inteira)
Assuntos Relacionados
Foto da torcida do Ceará na Arena Castelão

Jogada

Ceará anuncia promoção de ingressos para ‘decisão’ contra o Palmeiras na Série A

Equipes se enfrentam no domingo (7) pela última rodada da Série A do Brasileirão

Daniel Farias Há 48 minutos
Foto de Scottie Barnes, jogador do Toronto Raptors, durante jogo contra o Dallas Mavericks na NBA 2024/25

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (4)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Weghorst e Casemiro comemoram gol

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (4)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025

Daniel Farias Há 2 horas
Foto do Bragantino

Jogada

Fora de casa, Vitória é goleado pelo Bragantino e vive drama na luta contra o rebaixamento

O Vitória entrou na zona da degola e se complicou na luta contra o rebaixamento

Samir de Carvalho* 03 de Dezembro de 2025

Jogada

Ceará perde para o Flamengo no Maracanã, mas só depende de si para permanecer na Série A

Vovô fez jogo defensivo, mas não segurou o time carioca, que garantiu o título brasileiro

Vladimir Marques 03 de Dezembro de 2025
Foto de Neymar

Jogada

Com hat-trick de Neymar, Santos vence Juventude e sai da zona de rebaixamento

Com o resultado, o Santos chegou aos 44 pontos na tabela e está a dois pontos do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento

Samir de Carvalho* 03 de Dezembro de 2025