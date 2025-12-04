Ceará anuncia promoção de ingressos para ‘decisão’ contra o Palmeiras na Série A

A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Ceará e Palmeiras, pela última rodada da Série A do Brasileirão, já está liberada. A venda de ingressos também foi iniciada nesta quinta-feira (4), com ingressos a partir de R$ 10.

O Ceará luta pela permanência nesta última rodada do Campeonato Brasileiro. Caso vença, está matematicamente livre do rebaixamento. Em caso de empate ou derrota, precisaria de combinações de resultados dos concorrentes pela permanência.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida através do site sociovozao.com Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site vozaotickets.com e nos pontos de venda de ingressos do clube.