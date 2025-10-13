‘Garçom’ do Ceará, Lucas Mugni revela desejo de permanecer: 'Eu quero ficar, não vou mentir'

Líder em passes para gols do Ceará no ano, Lucas Mugni revela desejo de permanecer no clube para 2026. Com dois meses para finalizar o contrato vigente, o meia-atacante argentino quer estender o vínculo e seguir história com o manto alvinegro. Com gol marcado na partida contra o Santos, o camisa 10 se credencia para ganhar nova sequência entre os titulares de Léo Condé na Série A.

"Eu quero ficar, não vou mentir, eu quero ficar. Não é que a gente recebeu uma proposta, sinceramente, eu tive as minhas exigências, talvez, eu queria um contrato de dois anos, para me sentir mais confortável. Eu tenho minha família também, então, isso é mais importante para o jogador, porque se eu assino um ano, em maio [do ano que vem], eu tenho que estar falando se a gente vai ficar ou não. Uma vez que você assina um contrato de dois anos me dá mais tranquilidade. Tem alguns números e coisas pendentes, mas meu objetivo é ficar, porque eu estou feliz e o clube tem muito a crescer e isso é bom", destaca o camisa 10. Lucas Mugni meio-campista do Ceará

Lucas Mugni chegou em terras alencarinas para a temporada de 2024. No segundo ano no time de Porangabuçu, o meia já está habituado à capital cearense e ressalta sua trajetória iniciada ainda na divisão de acesso.

"A gente veio de uma Série B, que eu acho que para um clube como esse, torcida de massa, a Série B tava pequena, mas você tem que pagar o preço. A gente está pagando e nessa etapa mais difícil, que é a Série A, que você tem que se manter, quer jogar copas internacionais e você tem que manter um nível de competitividade alta. E eu gostaria muito de estar nesse momento do Ceará", aponta o atleta.

DUELO CONTRA O SPORT

Diante do Santos, Lucas Mugni voltou ao time titular em grande estilo, com gol que abriu o marcador na Arena Castelão. O meio-campista tem revezado a titularidade com Lourenço na função de camisa 10 no time. Ex-jogador do Sport, ele projetou o confronto depois do período Data Fifa.

"Vai ser um jogo muito difícil e, enquanto a gente, acho que é o que estamos fazendo durante o ano todo que é tomando cada jogo como uma final. Alguns nós conseguimos vencer, conseguimos jogar bem, outros nem tanto, mas passou o jogo, a gente mudava de novo nossa mentalidade e focava no próximo jogo. A gente teve essa semana que foi atípica, porque foram uns 10 dias que a gente treinou, foi muito bom e a gente treinou bem e acho que chegamos muito bem preparados", destaca. Lucas Mugni meio-campista do Ceará

No primeiro turno, o Vozão venceu por 2 a 0, com gols de Mugni e Galeano. Apesar de hoje está na lanterna do Brasileirão, o camisa 10 do Vovô prega cautela no duelo que acontece na Ilha do Retiro.

"É um time muito duro e eu acho que não mostra, o que eles fizeram num campeonato, não mostra a posição que eles estão. Querendo ou não, o que mais vale é vencer o jogo, eles não conseguiram vencer muitos jogos acabaram que pegaram aquela sequência que também não podiam sair [da defesa] que perdiam. Agora está numa fase que eu acho que como ele já não tem nada para perder, já que está nessa posição, quer sair daí e tem tudo para ganhar, então esse torna um jogo muito difícil", avalia Mugni.

SEQUÊNCIA NO ALVINEGRO

Na avaliação do atleta argentino, a chegada dos cinco jogadores na janela de transferências aumentou a disputa por titularidade no elenco alvinegro. Lucas Mugni ponderou sobre as partidas em que foi ausência no time de Condé e a concorrência.

"Teve jogo que eu não estava 100% fisicamente, obviamente ninguém vai perceber e eu não sou um cara que eu vou estar falando o tempo todo. Eu tentava fazer o meu 100% que era o que estava acontecendo mas, obviamente, [a chegada do] Vina foi muito bom, porque quanto mais jogadores de qualidade a gente tiver dentro do elenco vai ser melhor para o Ceará. Isso tanto para jogar como titular, como reserva, porque isso vai querer dizer que a gente vai manter o nível do elenco e é o que tá acontecendo, mudanças de estratégia, nosso elenco continua em crescente então acho que que é muito importante", ressalta Mugni.

Sport e Ceará entram em campo na quarta (15), às 20h, na Ilha do Retiro, em duelo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 34 pontos somados, na 10ª colocação, o Vozão quer se aproximar do G-8 da competição e quer somar pontos diante do lanterna.