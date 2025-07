A Prefeitura de Fortaleza vai assumir a gestão da Santa Casa de Misericórdia, um hospital filantrópico que tem muitos leitos, mas histórica dificuldade de se financiar. A mudança na gestão é combinada com o comando da Instituição e com o Ministério da Saúde, que fará aporte financeiro de R$ 84 milhões por ano.

A medida será formalizada por meio de decreto do prefeito Evandro Leitão e pretende aumentar a capacidade de atendimento do hospital, que atualmente conta com leitos e salas de cirurgia inoperantes.

A Santa Casa, que já era administrada de forma mista junto à Prefeitura de Fortaleza, é uma entidade sem fins lucrativos e um importante equipamento para a população de menor renda, atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, sua capacidade de atendimento estava reduzida, com "pouquíssimos leitos abertos" e sem aumento de cirurgias, mesmo após repasses anteriores.

O plano de recuperação prevê a reabertura de 274 leitos até o fim de 2025, sendo 20 deles de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A primeira fase da reabertura ocorrerá em até dois meses (até setembro), com a disponibilização de 100 leitos, incluindo UTIs. Os 174 leitos restantes serão abertos até dezembro.

Além dos leitos, a gestão municipal e o Ministério da Saúde também se comprometem a reabrir cinco salas de cirurgia, que estavam sem funcionar.

O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que está em Fortaleza para o lançamento do programa "Agora Tem Especialistas", informou com exclusividade ao Diário do Nordeste, o reforço de recursos para a Santa Casa.