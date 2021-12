Sala VIP do Aeroporto de Fortaleza deve ser concluída ainda neste ano

A primeira sala VIP do Aeroporto de Fortaleza está em fase de construção e deve ser entregue ainda em 2021. A informação foi confirmada com exclusividade ao Diário do Nordeste por Andrea Pal, CEO da Fraport, administradora do terminal.

"Está, finalmente, em construção. Esperamos que seja entregue neste ano ainda. Vou visitar nesta semana (a obra)", disse a executiva.

Operação

A sala será operada pela Ambaar, responsável por lounges no aeroporto de Belo Horizonte.

Ainda não há definição sobre as empresas aéreas e do ramo financeiro (bancos, cartões de crédito) que terão parcerias para dar aos clientes acesso ao espaço.

A inauguração da sala VIP sofreu vários atrasos nos últimos anos. "A gente queria abrir a sala VIP junto com o terminal. O contrato já estava assinado, mas começou a pandemia e parou. Uma sala VIP precisa de investimento e nem todas as companhias tiveram coragem de investir sem saber quando essa situação iria se regularizar", explicou Andrea Pal.