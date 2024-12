Voos no interior do Ceará têm ocupações baixas, e Azul reduz frequências em 4 cidades

Em outubro passado, a empresa sub-regional Azul Conecta aumentou o número de frequências de duas para três saídas semanais para diversas cidades no interior como Sobral, São Benedito, Crateús e Iguatu.

Além disso, todos os voos passaram a ser diretos: capital-interior, porém, a ocupação média dos voos foi a mesma dos meses anteriores e igualmente muito baixa: média de 24,7%.

Isso acarreta, na normalidade, 2 passageiros por decolagem da Conecta no Ceará, que usa o Cessna Gran Caravan de 9 assentos, ou seja, um subaproveitamento da operação.

Com mais partidas semanais, a quantidade de passageiros totais no Ceará aumentou: foram 485 passageiros transportados entre todos os destinos, incremento de 65% em relação à média mensal de passageiros transportados entre janeiro e setembro foi de 293.

A quantidade de assentos, porém, cresceu mais entre outubro e o período de médio mensal de janeiro a setembro: foi de 72%, ou seja, mais assentos renderam ainda menos passageiros proporcionalmente.

Uma pena que o estado não se aproveite desse modal aéreo seguro de forma mais eficiente. Os dias de operação estão melhores; segunda, quartas e sextas. Antes eram às terças e quintas.

Em geral, as ocupações da Conecta no Ceará são muito baixas, como em outros estados como Pernambuco e Paraíba. Apenas as operações em Fortaleza e Jericoacoara atingem média de 30%, chegando a picos de 40% em setembro. A média de ocupação nas demais cidades é de 18%.

Perguntamos a Azul a análise que fazem sobre esses maus resultados no Ceará, mas até a publicação da coluna não recebemos resposta.

A ocupação média da Azul Conecta em todo Brasil no ano de 2024 é próxima a 50%, bem abaixo das ocupações nacionais das maiores companhias aéreas que é superior a 70%.

Redução de operações

Após o mês de baixas ocupações em outubro, mesmo com o incremento de operações recente, a Azul Conecta voltou a reduzir para duas frequências semanais as operações já em novembro e há previsão de manutenção em dezembro e por 2025.

Azul Conecta já prevê novamente a redução dos voos de 3 para 2 frequências semanais, apenas segundas e sextas entre a capital e Sobral, São Benedito, Crateús e Iguatu.

Apenas a ligação com Jericoacoara, Cruz, continuará com 3 ligações semanais.

Azul Conecta voa com um destino a menos

Originalmente, a Azul Conecta voava com um destino a mais que era Aracati. Pelos realmente péssimos resultados, a empresa descontinuou o destino e passaria a voar para Quixadá, no Sertão Central.

Pela precariedade do aeródromo, porém, não foi possível iniciar os voos, como publicamos.

