Dia do Orgulho Nerd: entenda por que a data é celebrada no dia 25 de maio

O Dia do Orgulho Nerd surgiu na Espanha, em 2006. Na época, cerca de 300 pessoas se reuniram em Madri para celebrar a paixão pelo universo geek e chegaram a formar um pacman humano, numa homenagem divertida aos games clássicos.

A escolha da data não é aleatória: foi em 25 de maio de 1977 que estreou nos cinemas o primeiro filme da saga Star Wars, um dos maiores ícones da cultura nerd.

No mesmo dia, também é celebrado o Dia da Toalha, em homenagem ao escritor britânico Douglas Adams, autor da série “O Guia do Mochileiro das Galáxias”. Na obra, a toalha é descrita como o item mais útil que qualquer viajante interestelar pode carregar, capaz de salvar vidas nas mais diversas situações.

Na época da criação do Dia do Orgulho Nerd, o público criou um manifesto com direitos e deveres de quem se identifica com esse universo.

Entre os direitos estão: ser nerd, não ter que seguir padrões de moda, não gostar de esportes, ter quantos amigos nerds desejar, expressar livremente sua paixão pela cultura geek e, claro, sonhar em dominar o mundo.

Já entre os deveres estão participar ativamente de discussões sobre temas nerds, colecionar e exibir objetos relacionados, se especializar em algum assunto específico, prestigiar estreias de filmes e lançamentos de livros, muitas vezes fantasiado ou vestindo roupas temáticas, e dedicar seu tempo exclusivamente àquilo que faz parte desse universo.

