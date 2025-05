Dia da Toalha: veja 10 dicas de filmes e séries para comemorar a data

Todo dia 25 de maio, fãs de cultura geek e nerd ao redor do mundo celebram o Dia da Toalha, uma homenagem repleta de humor e criatividade. A origem da data é tão peculiar quanto o universo criado por Douglas Adams, autor da famosa série literária "O Guia do Mochileiro das Galáxias".

Na obra, que mistura ficção científica e humor nonsense, a toalha é apresentada como um item essencial para qualquer mochileiro interestelar. Segundo Adams, ela é "um dos objetos mais úteis do universo", capaz de atender às mais diversas situações, das mais práticas às mais absurdas.

Após a morte do escritor, em 11 de maio de 2001, os fãs começaram a discutir formas de prestar uma homenagem. E, em um gesto que traduz perfeitamente o espírito da obra, escolheram a toalha — símbolo excêntrico da série — e o dia 25 de maio, duas semanas depois da partida do autor, para criar o Dia da Toalha, também conhecido como Dia do Orgulho Nerd.

A escolha da data ganhou ainda mais significado por coincidir com outro marco da cultura nerd: o lançamento do primeiro filme de "Star Wars", em 25 de maio de 1977, nos cinemas dos Estados Unidos. Assim, a celebração passou a unir fãs de diversas vertentes da cultura pop, da ficção científica aos games, dos quadrinhos ao cinema.

Para celebrar a data, o Diário do Nordeste selecionou 10 produções audiovisuais que são marcadas por esse universo nerd.

O Guia do Mochileiro das Galáxias (2005)

Baseado no livro de Douglas Adams, que originou o próprio Dia da Toalha. Após a destruição da Terra, Arthur Dent embarca numa jornada insana pelo espaço com alienígenas excêntricos e seu inseparável Guia do Mochileiro das Galáxias, que ensina que a toalha é um item essencial para qualquer viajante intergaláctico.

Star Wars: Uma Nova Esperança (1977)

O lançamento deste clássico no dia 25 de maio de 1977 é outro motivo da comemoração do Dia do Orgulho Nerd. Na aventura, Luke Skywalker se une a aliados rebeldes para enfrentar o poderoso Império Galáctico e destruir a Estrela da Morte.

De Volta Para o Futuro (1985)

Um clássico da ficção científica que mistura humor, aventura e viagem no tempo. O adolescente Marty McFly acidentalmente viaja para 1955 e precisa garantir que seus pais se conheçam e se apaixonem — ou ele deixará de existir.

Matrix (1999)

Um marco da cultura pop que une ficção científica, filosofia e ação. Neo descobre que vive em uma realidade simulada controlada por máquinas e se junta a um grupo de rebeldes para libertar a humanidade.

Doctor Who (1963–presente)

A série de ficção científica é a mais longeva da história. Acompanha as viagens do Doutor, um alienígena Senhor do Tempo, através do espaço e do tempo na TARDIS, sua nave em formato de cabine telefônica policial.

Rick and Morty (2013–presente)

Uma animação adulta que mistura humor ácido, viagens interdimensionais e muita ciência maluca. O gênio sociopata Rick leva o neto Morty em aventuras absurdas pelo multiverso, sempre desafiando as leis da física, da ética e da lógica.

Perdidos no Espaço (2018–2021)

Uma releitura moderna da série clássica de 1965. Após uma missão espacial fracassada, a família Robinson precisa sobreviver em planetas desconhecidos enquanto busca um caminho de volta para casa.

The IT Crowd (2006–2013)

Comédia britânica sobre cultura geek e mundo da tecnologia. Mostra o dia a dia de dois técnicos de TI socialmente desajeitados e sua gerente, que não entende absolutamente nada de computadores, em uma empresa excêntrica.

Black Mirror (2011–presente)

Série antológica que explora futuros distópicos e os impactos sombrios da tecnologia na sociedade. Cada episódio traz uma reflexão intensa sobre como os avanços tecnológicos podem transformar (ou destruir) as relações humanas.

Interestelar (2014)

Uma obra-prima da ficção científica moderna, dirigida por Christopher Nolan. Em um futuro onde a Terra está morrendo, um grupo de astronautas viaja por um buraco de minhoca em busca de um novo lar para a humanidade, enfrentando dilemas científicos, temporais e emocionais.