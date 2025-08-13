Diário do Nordeste
Morre Nobuo Yamada, voz de 'Pegasus Fantasy' em 'Os Cavaleiros do Zodíaco'

Diagnosticado com câncer renal há oito anos, ele passou por sessões de radioterapia e quimioterapia

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:11)
Geek
Legenda: Conhecido como NoB, o artista estreou como vocalista da banda MAKE-UP em 1984
Foto: Divulgação

A equipe do cantor japonês Nobuo Yamada anunciou a morte do músico, aos 61 anos, nesta quarta-feira (13). Segundo comunicado, o artista faleceu no dia 9 de agosto, enquanto estava internado para tratar um câncer renal.

“Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão pelo carinho recebido em vida e comunicar este triste acontecimento com respeito”, informou a nota oficial.

Veja Nobuo cantando ‘Pegasus Fantasy', de Cavaleiros do Zodíaco:

Conhecido como NoB, o artista estreou como vocalista da banda MAKE-UP em 1984 e, desde então, participou de diversos projetos e grupos musicais.

“NoB estreou como vocalista da banda MAKE-UP em 1984 e, desde então, participou de diversos projetos e bandas, deixando muitas obras marcantes. Também se destacou na produção de músicas para dubladores, sendo reconhecido especialmente pela abertura do anime Os Cavaleiros do Zodíaco (Saint Seiya) com a canção ‘Pegasus Fantasy’, que recebeu ampla aclamação”, destacou o comunicado sobre sua trajetória.

Nobuo Yamada estava internado para tratar câncer renal

Diagnosticado com câncer renal há oito anos, Yamada passou por sessões de radioterapia e quimioterapia.

Conforme a equipe, ele havia recebido um prognóstico de cinco anos, mas optou por continuar cantando. A cerimônia de despedida será restrita à família.

