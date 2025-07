Mortal Kombat 2 ganha primeiro trailer; veja data de estreia nos cinemas

Após quatro anos, Mortal Kombat 2, sequência de Mortal Kombat (2021), chegará aos cinemas brasileiros em 23 de outubro, como mostra o primeiro trailer divulgado nesta quinta-feira (17). A prévia introduz novos personagens, com foco em Johnny Cage (Karl Urban), amado personagem da franquia de videogame.

No segundo filme do "reboot", os campeões do plano terreno participam do torneio sangrento na luta contra o imperador de Outworld, Shao Kahn, que ameaça a humanidade.

"Desta vez, os campões favoritos dos fãs – agora acompanhados pelo próprio Johnny Cage – são colocados uns contra os outros numa sangrenta e derradeira batalha, sem regras ou limites, para derrotar o sombrio governo de Shao Kahn que ameaça a própria existência do Plano Terreno e seus defensores", diz a sinopse.

Veja trailer de Mortal Kombat 2

Elenco

Liderados por Karl Urban como Johnny Cage, o elenco traz novidades como Tati Gabrielle (Jade), Martyn Ford (Shao Kahn) e Adeline Rudolph (Kitana), Ana Thu Nguyen (Sindel) e Damon Herriman (Quan Chi).

Do primeiro filme retornam Lewis Tan (Cole), Jessica McNamee (Sonya Blade), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jax), Ludi Lin (Liu Kang), Chin Han (Shang Tsung), Joe Taslim (Bi-Han/Sub-Zero) e Hiroyuki Sanada (Hazo Hasashi/Scorpion).