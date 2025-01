Capacitação em jogos digitais oferta 250 vagas para jovens em Fortaleza

O programa Ludorama Jam, que busca capacitar jovens no mercado de jogos digitais, está com 250 vagas abertas para moradores de Fortaleza. O curso é gratuito e voltado para jovens a partir de 16 anos. As inscrições já estão abertas e seguem disponíveis até sexta-feira (24).

A primeira etapa, voltada aos 250 selecionados, conta com a oficina online "Como Transformar jogos em Negócios". A participação é obrigatória para quem busca concorrer a bolsas.

Posteriormente, 75 serão selecionados para a 2ª fase, em que ocorre uma mentoria de negócios, realizada de forma remota e no Centro Vocacional Tecnológico de Fortaleza (CVT), no bairro José Bonifácio.

Os escolhidos para essa fase recebem bolsa de R$ 230. No entanto, a bolsa só será liberada para o aluno se houver a entrega do produto final da mentoria e participação nas atividades do programa.

Nesse processo, eles contam com criação de:

Portfólio

Demos de jogos

Pitchs para apresentação em eventos

"Durante o programa, os participantes terão acesso a conhecimentos sobre design, tecnologia, mercado e cultura de games, além de aprenderem a criar portfólios e apresentações competitivas para rodadas de negócios", detalhou a Prefeitura de Fortaleza.

Como se inscrever?

Os interessados podem se inscrever até dia 24 de janeiro, através de um formulário de inscrições on-line.

As datas de oficinas disponíveis, no momento da inscrição, são:

Oficina 1: 27 de janeiro de 2025 (das 18h30 às 20h30)

27 de janeiro de 2025 (das 18h30 às 20h30) Oficina 2: 28 de janeiro de 2025 (das 18h30 às 20h30)

28 de janeiro de 2025 (das 18h30 às 20h30) Oficina 3: 29 de janeiro de 2025 (das 18h30 às 20h30)

29 de janeiro de 2025 (das 18h30 às 20h30) Oficina 4: 30 de janeiro de 2025 (das 18h30 às 20h30)

30 de janeiro de 2025 (das 18h30 às 20h30) Oficina 5: 31 de janeiro de 2025 (das 18h30 às 20h30)

O que é necessário para se inscrever?

No formulário de inscrição, os candidatos devem incluir:

Nome

CPF

E-mail

WhatsApp

Data de Nascimento

Bairro

Dia da oficina que deseja participar

Calendário do programa

20 a 24 de janeiro de 2025: Inscrições das oficinas (online)

Inscrições das oficinas (online) 27 a 31 de janeiro de 2025: Oficinas de Games e Empreendedorismo (online)

Oficinas de Games e Empreendedorismo (online) 3 a 7 de fevereiro de 2025: Inscrições das mentorias (presencial)

Inscrições das mentorias (presencial) 10 a 14 de fevereiro de 2025: Mentoria I (online e presencial)

Mentoria I (online e presencial) 17 a 21 de fevereiro de 2025: Mentoria II (online e presencial)

Mentoria II (online e presencial) 24 a 27 de fevereiro de 2025: Produção e Finalização (online e presencial)

