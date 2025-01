CGE abre processo seletivo para estágio de nível superior em oito áreas

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) lançou edital para processo seletivo de estágio de nível superior com 15 vagas. As inscrições são gratuitas e estarão abertas até o dia 5 de fevereiro de 2025.

As oportunidades são para estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Ciências Sociais, Ciências da Computação/Informática ou Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Políticas Públicas, Publicidade e Psicologia, em instituições de ensino conveniadas com o Governo do Estado do Ceará.

A seleção reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência, mediante apresentação de laudo médico atualizado. Além disso, 20% das vagas são reservadas para candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), sendo realizada a verificação por procedimento de heteroidentificação.

O processo seletivo será composto por três etapas: análise de histórico acadêmico, análise de currículo e entrevista.

Os estagiários atuarão presencialmente na CGE, cumprindo uma jornada de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias. A bolsa mensal oferecida é de R$ 831,52, acrescida de auxílio-transporte.

Como se inscrever?

Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na sede da CGE, localizada na Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N – Edifício Seplag - 2º andar, no bairro Cambeba, em Fortaleza. O horário é das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira.

