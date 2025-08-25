SpaceX faz novo teste do Starship nesta segunda (25) após problemas no lançamento; confira ao vivo

A SpaceX fará o décimo teste de voo da Starship — considerado o maior foguete do mundo — nesta segunda-feira (25), em Boca Chica, no sul do Texas. O lançamento será às 20h30 (horário de Brasília) e poderá ser acompanhado ao vivo, nas redes sociais da empresa do bilionário Elon Musk.

A transmissão terá início no perfil da SpaceX no X cerca de 30 minutos antes da decolagem. No entanto, conforme a companhia, o cronograma é dinâmico e está sujeito a alterações.

Veja também Mundo Relatório mostra que Elon Musk injetou R$ 85 mi em grupo de Trump antes de anunciar próprio partido Ednardo Rodrigues Starship, para que servirá a maior nave espacial da história

Voo foi adiado

O voo estava programado para a noite desse domingo (24), mas foi adiado para "dar tempo de solucionar um problema com os sistemas terrestres", segundo a SpaceX.

Caso sejam diagnosticados novos problemas climáticos ou técnicos, a empresa reservou esta terça-feira (26) para uma nova tentativa.

Veja também Ednardo Rodrigues Mesmo com explosão, lançamento da Starship significa avanço para a exploração espacial; entenda

Modificações na espaçonave

Após entender o que causou a perda da Starship em seu nono teste de voo e a anomalia de fogo estático da Nave 36, a SpaceX fez alterações de hardware e operacionais na espaçonave para aumentar a confiabilidade.

O próximo voo deve continuar a expandir o envelope operacional do propulsor Super Heavy, com múltiplos testes de queima de combustível planejados. Além disso, a missão terá objetivos semelhantes aos de viagens anteriores, incluindo o primeiro lançamento de carga útil da Starship e experimentos de reentrada nas águas do Golfo do México.

Histórico de problemas

Em seu décimo voo, a Starship ainda não completou uma missão sem apresentar falhas. Contudo, cada teste gera informações que são consideradas essenciais para viabilizar a ideia de Elon Musk de enviar humanos a Marte nas próximas décadas.

Nas missões 7, 8 e 9 da Starship, a SpaceX perdeu o contato com o foguete pouco tempo após o lançamento. As duas naves explodiram e os destroços chegaram a prejudicar a circulação de voos comerciais no Haiti e nas Bahamas, no Caribe.