Relatório mostra que Elon Musk injetou R$ 85 mi em grupo de Trump antes de anunciar próprio partido

O bilionário Elon Musk, proprietário de empresas como Tesla, X e SpaceX, injetou US$ 15 milhões — o equivalente a R$ 85 milhões — nos super PACs, grupos que favorecem o presidente norte-americano, Donald Trump, e outros republicanos do Congresso com anúncios durante as eleições.

O relatório sobre as doações foi revelado pela rede CNN e mostrou a influência do empresário na política dos Estados Unidos, além de levantar suspeitas sobre o papel que ele poderá desempenhar nas próximas corridas eleitorais.

Segundo a emissora, cerca de US$ 5 milhões — R$ 28 milhões — foram destinados à Maga (Make America Great Again) Inc., ao Fundo de Liderança do Senado e ao Fundo de Liderança do Congresso. As doações ocorreram em junho, em meio às tensões entre Musk e Trump e pouco antes do empresário dizer que criaria o próprio partido político.

Nos relatórios, o dono do X surgiu como o principal doador individual para cada um dos super PACs do Congresso. Em paralelo, o bilionário investiu mais de US$ 45 milhões neste ano no America PAC, o grupo que supervisionava, em abril, quando trabalhava para influenciar o resultado de uma eleição para a Suprema Corte de Winsconsin.

Trump investiu mais de US$ 290 milhões na campanha de Trump

Os relatórios apontaram ainda que Musk investiu mais de US$ 290 milhões para ajudar a eleger Trump e seus candidatos ao Congresso. Depois disso, atuou como um dos principais conselheiros da Casa Branca e líder do Departamento de Eficiência Governamental, que buscava cortar custos.

No entanto, após tensões com Trump, o bilionário se afastou do trabalho público nos últimos meses para se concentrar em suas empresas e formar o Partido América.